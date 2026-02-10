Перший особистий старт біатлоністів на Олімпіаді: Підручний повторив рекорд

Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна .

Розклади перед гонкою

Збірна України могла виставити на дистанцію чотирьох представників і вибір тренерського штабу був таким: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Для Підручного та Мандзина це був другий виступ на нинішній Олімпіаді – раніше вони допомогли команді посісти восьме місце у змішаній естафеті. Лесюк дебютував на олімпійському рівні, а Дудченко мав досвід попередніх Ігор.

Найкращий історичний результат України в олімпійській індивідуальній гонці належав Підручному – 18-те місце на Іграх у Пекіні-2022.

У поточному сезоні стабільніше за інших у цій дисципліні виступає Мандзин – він посідає 30-те місце в індивідуальному заліку та нещодавно показав 15-й результат на етапі Кубка світу в Новому Месті.

Підручний цього сезону індивідуальні гонки Кубка світу не бігав, Лесюк один раз фінішував у заліковій зоні (36-й), а Дудченко двічі залишався поза топ-50.

Як бігли та стріляли українці

Найкращий результат серед українців у першому особистому старті Ігор продемонстрував капітан команди Підручний. Він упевнено пройшов три з чотирьох вогневих рубежів без промахів, однак вирішальною стала друга стрільба, де українець "заробив" одразу три штрафні хвилини.

Попр це, капітан збірної зберіг темп на дистанції та зумів піднятися у фінішному протоколі на 18-ту позицію. Таким чином він повторив свій найкращий результат, встановлений у Пекіні-2022.

Близьким до ще кращого результату був Мандзин. До заключного рубежу українець підходив із двома штрафними хвилинами та зберігав шанси на високе місце. Втім, остання стрільба принесла ще два промахи, що відкинуло його нижче в таблиці. У підсумку Мандзин завершив гонку 28-м, але все ж потрапив до топ-30.

Дудченко та Лесюк не змогли втрутитися у боротьбу за високі позиції. Дудченко у підсумку став 35-м, а Лесюк, що припустився чотирьох промахів, не зумів пробитися навіть до топ-60.

Хто переміг у гонці

Олімпійським чемпіоном став норвежець Йоган-Олав Ботн. Він продемонстрував ідеальну стрільбу, закривши всі 20 мішеней, і випередив найближчого переслідувача – лідера загального заліку Кубка світу Еріка Перро з Франції майже на 15 секунд.

Для Ботна це перша олімпійська нагорода в кар'єрі, яка одразу стала золотою.

"Бронзу" здобув ще один норвежець Штурла Легрейд.

Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки

Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 51:31.5 Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +14.8 Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +48.3