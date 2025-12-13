ua en ru
Мандзин - єдиний український біатлоніст у топ-30 на Кубку світу в Гохфільцені

Субота 13 грудня 2025 15:05
UA EN RU
Мандзин - єдиний український біатлоніст у топ-30 на Кубку світу в Гохфільцені
Автор: Катерина Урсатій

У Гохфільцені відбувся другий етап Кубка світу з біатлону. Найкращий результат серед українських спортсменів у чоловічій гонці переслідування показав Віталій Мандзин, який завершив дистанцію на 26-му місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Україна у чоловічому персьюті на Кубку світу

На другому етапі Кубка світу з біатлону, що триває в австрійському Гохфільцені, збірна України була представлена чотирма спортсменами, але жоден з них не зміг пробитися до тридцятки найкращих.

Найкращий результат серед українських біатлоністів знову продемонстрував Віталій Мандзин.

Спортсмен, який є єдиним представником "синьо-жовтих", хто цього сезону фінішував у заліковій зоні особистих гонок, посів 26-те місце.

Мандзин промахнувся по одному разу на обох стійках - третьому та четвертому вогневих рубежах.

Результати українців та боротьба за очки

Незважаючи на два промахи, Віталій Мандзин (0+0+1+1) фінішував із відставанням +3:12.9 від лідера.
Упродовж гонки він зміг суттєво покращити свою стартову позицію, особливо після перших двох чистих стрільб лежачи.

Натомість решта українських біатлоністів - Дмитро Підручний, Богдан Борковський та Богдан Цимбал - не змогли потрапити до топ-40. Їхні результати:

26. Віталій Мандзин (0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитро Підручний (0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковський (1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цимбал (0+2+2+1) +6:07.3

Таким чином, Віталій Мандзин залишається єдиним українцем, який приносить команді залікові бали Кубка світу в особистих стартах сезону 2025/26.

Сенсаційна перемога та подіум

Перемогу у чоловічому персьюті в Гохфільцені здобув представник Франції Ерік Перро. Він продемонстрував ідеальну стрільбу, закривши всі 20 мішеней (0+0+0+0), і фінішував із часом 30:06.2. Це перша перемога французького біатлоніста у цьому сезоні.

Лідерство, яке на старті гонки утримував переможець спринту Томмазо Джакомель, італієць втратив на третьому вогневому рубежі. У підсумку Джакомель (0+0+1+0) з одним промахом посів друге місце, відставши від Перро на 10.2 секунди.

Третє місце на п'єдесталі виборов норвежець Йоган-Олав Ботн (1+0+0+0), який фінішував із відставанням +29.0.

Раніше ми повідомляли, як українці виступили у спринті юніорського Кубка IBU.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

