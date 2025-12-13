Мандзин - единственный украинский биатлонист в топ-30 на Кубке мира в Хохфильцене

В Хохфильцене состоялся второй этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат среди украинских спортсменов в мужской гонке преследования показал Виталий Мандзин, который завершил дистанцию на 26-м месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Украина в мужском персьюте на Кубке мира

На втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сборная Украины была представлена четырьмя спортсменами, но ни один из них не смог пробиться в тридцатку лучших.

Лучший результат среди украинских биатлонистов снова продемонстрировал Виталий Мандзин.

Спортсмен, который является единственным представителем "сине-желтых", кто в этом сезоне финишировал в зачетной зоне личных гонок, занял 26-е место.

Мандзин промахнулся по одному разу на обеих стойках - третьем и четвертом огневых рубежах.

Результаты украинцев и борьба за очки

Несмотря на два промаха, Виталий Мандзин (0+0+1+1+1) финишировал с отставанием +3:12.9 от лидера.

В течение гонки он смог существенно улучшить свою стартовую позицию, особенно после первых двух чистых стрельб лежа.

Зато остальные украинские биатлонисты - Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский и Богдан Цымбал - не смогли попасть в топ-40. Их результаты:

26. Виталий Мандзин (0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковский (1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цымбал (0+2+2+1+1) +6:07.3

Таким образом, Виталий Мандзин остается единственным украинцем, который приносит команде зачетные баллы Кубка мира в личных стартах сезона 2025/26.

Сенсационная победа и подиум

Победу в мужском персьюте в Хохфильцене одержал представитель Франции Эрик Перро. Он продемонстрировал идеальную стрельбу, закрыв все 20 мишеней (0+0+0+0+0), и финишировал со временем 30:06.2. Это первая победа французского биатлониста в этом сезоне.

Лидерство, которое на старте гонки удерживал победитель спринта Томмазо Джакомель, итальянец потерял на третьем огневом рубеже. В итоге Джакомель (0+0+1+0) с одним промахом занял второе место, отстав от Перро на 10.2 секунды.

Третье место на пьедестале завоевал норвежец Йоган-Олав Ботн (1+0+0+0+0), который финишировал с отставанием +29.0.