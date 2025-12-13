ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Мандзин - единственный украинский биатлонист в топ-30 на Кубке мира в Хохфильцене

Суббота 13 декабря 2025 15:05
UA EN RU
Мандзин - единственный украинский биатлонист в топ-30 на Кубке мира в Хохфильцене Виталий Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)
Автор: Екатерина Урсатий

В Хохфильцене состоялся второй этап Кубка мира по биатлону. Лучший результат среди украинских спортсменов в мужской гонке преследования показал Виталий Мандзин, который завершил дистанцию на 26-м месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Украина в мужском персьюте на Кубке мира

На втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сборная Украины была представлена четырьмя спортсменами, но ни один из них не смог пробиться в тридцатку лучших.

Лучший результат среди украинских биатлонистов снова продемонстрировал Виталий Мандзин.

Спортсмен, который является единственным представителем "сине-желтых", кто в этом сезоне финишировал в зачетной зоне личных гонок, занял 26-е место.

Мандзин промахнулся по одному разу на обеих стойках - третьем и четвертом огневых рубежах.

Результаты украинцев и борьба за очки

Несмотря на два промаха, Виталий Мандзин (0+0+1+1+1) финишировал с отставанием +3:12.9 от лидера.
В течение гонки он смог существенно улучшить свою стартовую позицию, особенно после первых двух чистых стрельб лежа.

Зато остальные украинские биатлонисты - Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский и Богдан Цымбал - не смогли попасть в топ-40. Их результаты:

26. Виталий Мандзин (0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковский (1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цымбал (0+2+2+1+1) +6:07.3

Таким образом, Виталий Мандзин остается единственным украинцем, который приносит команде зачетные баллы Кубка мира в личных стартах сезона 2025/26.

Сенсационная победа и подиум

Победу в мужском персьюте в Хохфильцене одержал представитель Франции Эрик Перро. Он продемонстрировал идеальную стрельбу, закрыв все 20 мишеней (0+0+0+0+0), и финишировал со временем 30:06.2. Это первая победа французского биатлониста в этом сезоне.

Лидерство, которое на старте гонки удерживал победитель спринта Томмазо Джакомель, итальянец потерял на третьем огневом рубеже. В итоге Джакомель (0+0+1+0) с одним промахом занял второе место, отстав от Перро на 10.2 секунды.

Третье место на пьедестале завоевал норвежец Йоган-Олав Ботн (1+0+0+0+0), который финишировал с отставанием +29.0.

Ранее мы сообщали, как украинцы выступили в спринте юниорского Кубка IBU.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок мира Сборная Украины Биатлон
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе