MamaRika вийшла на зв’язок після вибухів у Дубаї і поскаржилася на ситуацію: "Ми застрягли"

Українська співачка MamaRika повідомила, що разом із сином опинилася в Дубаї під час вибухів. Артистка розповіла, що наразі не може повернутися в Україну та змушена залишатися за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

За словами артистки, вона вперше за три роки вирішила поїхати з дитиною на відпочинок за межі України.

Однак навіть там, як зазначає артистка, їх наздогнала небезпека.

"Ми з сином застрягли в Дубай! Тут постійні обстріли, і майже немає укриттів. Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати коли над головою постійно літає", - написала співачка.

Водночас знаменитість додала, що наразі не може залишити країну через закритий повітряний простір.

MamaRika із сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Через це вона та її син змушені чекати, поки з’явиться можливість повернутися додому.

"Найгірше що весь повітряний простір закритий, виїхати звідси просто неможливо, думаю ви і так це знаєте, бо всі новини про це гудять. Як тільки буде хоч якась інформація про можливе повернення нас додому, буду тримати в курсі!" - написала виконавиця.

Вона також поділилася своїми думками щодо ситуації у світі та безпеки дітей.

"На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої", - висловилася зірка.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Водночас MamaRika заспокоїла прихильників і повідомила, що з нею та сином усе гаразд.

Нагадаємо, 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї пролунали гучні вибухи. Саме в цей час у Дубаї перебувала MamaRika разом із дитиною.

Раніше співачка повідомляла, що війна наздогнала їх навіть під час поїздки за кордон.