"Мама в 47": известная телеведущая родила первенца (фото)
Ведущая Инна Шевченко впервые стала мамой. Звезда ТВ родила от мужа-француза, с которым вместе живет за границей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост Шевченко в Instagram.
Первое фото малыша
Так, Инна рассказала, что стала мамой, 3 октября. У нее родился сыночек.
"Мама в 47. Наше чудо решило произойти чуточку раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 гр. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!" - написала Шевченко.
Звезда ICTV показала крохотную ручку ребенка. Она не стала публиковать фото с лицом малыша, но, вероятно, поделится теплыми кадрами позже.
Шевченко впервые стала мамой (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
В комментариях ведущая получила немало поздравлений. Певица Наталка Карпа написала, что желает Инне кайфовать от материнства.
"Искренние поздравления! Это Благословение Господа! И невероятное счастье, говорю уже как мама с небольшим опытом! Обнимаю Вас, кайфуйте от материнства!" - говорится в ее комментарии.
Также фаны пишут:
- "Искренне поздравляю! Это огромная радость! Здоровья, счастливой судьбы малышу! А тебе наслаждения от него!"
- "Вау! Какое счастье! Искренне поздравляю! Здоровья малышке, сил родителям"
- "Поздравляю с рождением вашего маленького чуда! Пусть ребенок растет здоровым, счастливым, а в вашей семье всегда царят любовь и тепло".
Кто такая Инна Шевченко
Ведущая работала на программе "Факти". Ее муж - французский режиссер Лоран Жави, который старше ее на 11 лет.
Инна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
Шевченко забеременела не с первой попытки. Звезда рассказывала, что врачи почти не давали шансов на то, что она сможет стать мамой. Но после третьего ЭКО Инну ждала радостная весть, в 46 лет она забеременела.
Шевченко и ее муж (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
Вас может заинтересовать
-
58-летний Остап Ступка высказался о свадьбе с 23-летней возлюбленной
-
Какие звезды решились на отношения с большой разницей в возрасте
-
Даниэль Салем признался, как бы отреагировал, если бы его жена поправилась