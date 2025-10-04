ua en ru
"Мама в 47": известная телеведущая родила первенца (фото)

Суббота 04 октября 2025 15:45
"Мама в 47": известная телеведущая родила первенца (фото) Инна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Инна Шевченко впервые стала мамой. Звезда ТВ родила от мужа-француза, с которым вместе живет за границей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост Шевченко в Instagram.

Первое фото малыша

Так, Инна рассказала, что стала мамой, 3 октября. У нее родился сыночек.

"Мама в 47. Наше чудо решило произойти чуточку раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 гр. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем!" - написала Шевченко.

Звезда ICTV показала крохотную ручку ребенка. Она не стала публиковать фото с лицом малыша, но, вероятно, поделится теплыми кадрами позже.

&quot;Мама в 47&quot;: известная телеведущая родила первенца (фото)Шевченко впервые стала мамой (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

В комментариях ведущая получила немало поздравлений. Певица Наталка Карпа написала, что желает Инне кайфовать от материнства.

"Искренние поздравления! Это Благословение Господа! И невероятное счастье, говорю уже как мама с небольшим опытом! Обнимаю Вас, кайфуйте от материнства!" - говорится в ее комментарии.

Также фаны пишут:

  • "Искренне поздравляю! Это огромная радость! Здоровья, счастливой судьбы малышу! А тебе наслаждения от него!"
  • "Вау! Какое счастье! Искренне поздравляю! Здоровья малышке, сил родителям"
  • "Поздравляю с рождением вашего маленького чуда! Пусть ребенок растет здоровым, счастливым, а в вашей семье всегда царят любовь и тепло".

Кто такая Инна Шевченко

Ведущая работала на программе "Факти". Ее муж - французский режиссер Лоран Жави, который старше ее на 11 лет.

&quot;Мама в 47&quot;: известная телеведущая родила первенца (фото)Инна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Шевченко забеременела не с первой попытки. Звезда рассказывала, что врачи почти не давали шансов на то, что она сможет стать мамой. Но после третьего ЭКО Инну ждала радостная весть, в 46 лет она забеременела.

Шевченко и ее муж (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

