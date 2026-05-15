Маліновський попрощався з "Дженоа" та залишає Серію А: де продовжить кар'єру лідер збірної України

Руслан Маліновський залишає "Дженоа". Італійський клуб офіційно підтвердив, що 33-річний українець не продовжуватиме співпрацю з "грифонами". Очікується, що хавбек продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті, де на нього вже чекає ціла українська діаспора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х італійського клубу.
Маліновський виступав за "Дженоа" з літа 2023 року і став одним із лідерів команди.
За два сезони Руслан провів у складі "грифонів" 74 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.
Вболівальники Генуї зможуть попрощатися з гравцем вже цієї неділі, 17 травня, у домашньому матчі проти "Мілана". Це буде останній вихід Маліновського на поле стадіону "Луїджі Ферраріс" у статусі гравця місцевого клубу.
Найбільш імовірним місцем продовження кар'єри українця є турецький "Трабзонспор". За даними місцевих ЗМІ, сторони вже погодили всі деталі:
Перехід у "Трабзонспор" дозволить Руслану знову зіграти в єврокубках, адже команда забезпечила собі третє місце у чемпіонаті Туреччини та участь у Лізі Європи наступного сезону.
Очікується, що українець прибуде до Туреччини для підписання документів наступного тижня, одразу після фінішу Серії А.
Уродженець Житомира, за місцеве "Полісся" виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі виховувався в структурі донецького "Шахтаря".
Пробився лише в третю команду "гірників", а в дорослий футбол потрапив у складі "Севастополя" в сезоні-2012/13 Першої ліги. Потім 2,5 роки виступав за луганську "Зорю", а посеред кампанії-2015/16 перейшов у бельгійський "Генк". Пізніше захищав кольори "Аталанти" з італійського Бергамо, французького "Марселя" та "Дженоа".
У лавах національної команди України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків, у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2020, 2024).
