Малиновский попрощался с "Дженоа" и покидает Серию А: где продолжит карьеру лидер сборной Украины

18:09 15.05.2026 Пт
2 мин
Опытный полузащитник уедет из Генуи после завершения сезона на правах свободного агента
aimg Андрей Костенко
Руслан Малиновский прощается с Генуей (фото: x.com/GenoaCFC)

Руслан Малиновский покидает "Дженоа". Итальянский клуб официально подтвердил, что 33-летний украинец не будет продолжать сотрудничество с "грифонами". Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в другом чемпионате, где его уже ждет целая украинская диаспора.

Прощание с Генуей

Малиновский выступал за "Дженоа" с лета 2023 года и стал одним из лидеров команды.

За два сезона Руслан провел в составе "грифонов" 74 матча, забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Болельщики Генуи смогут попрощаться с игроком уже в это воскресенье, 17 мая, в домашнем матче против "Милана". Это будет последний выход Малиновского на поле стадиона "Луиджи Феррарис" в статусе игрока местного клуба.

Малиновский едет к друзьям

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры украинца является турецкий "Трабзонспор". По данным местных СМИ, стороны уже согласовали все детали:

  • Контракт: Соглашение по схеме "2+1" (два года с опцией пролонгации).
  • Финансы: Годовая зарплата украинца составит около 1,2 млн евро.
  • Соотечественники: В Трабзоне Малиновский присоединится к другим игрокам сборной Украины - Александру Зубкову и Арсению Батагову.

Почему это важно

Переход в "Трабзонспор" позволит Руслану снова сыграть в еврокубках, ведь команда обеспечила себе третье место в чемпионате Турции и участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ожидается, что украинец прибудет в Турцию для подписания документов на следующей неделе, сразу после финиша Серии А.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, за местное "Полесье" выступал на детско-юношеском уровне. Далее воспитывался в структуре донецкого "Шахтера".

Пробился лишь в третью команду "горняков", а во взрослый футбол попал в составе "Севастополя" в сезоне-2012/13 Первой лиги. Затем 2,5 года выступал за луганскую "Зарю", а посреди кампании-2015/16 перешел в бельгийский "Генк". Позже защищал цвета "Аталанты" из итальянского Бергамо, французского "Марселя" и "Дженоа".

В рядах национальной команды Украины дебютировал в 2015 году. С тех пор провел 70 поединков, в которых оформил 10 мячей. Принял участие в двух чемпионатах Европы (2020, 2024).

