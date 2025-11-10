ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Макс Барських готує різдвяне шоу у Києві: коли і де відбудеться концерт

Понеділок 10 листопада 2025 16:25
UA EN RU
Макс Барських готує різдвяне шоу у Києві: коли і де відбудеться концерт Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Іванна Пашкевич

Після масштабного європейського туру Макс Барських повертається додому - до українських шанувальників. Уже 13 грудня артист виступить із великим різдвяним шоу у Палаці спорту в Києві.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Цей концерт стане святковим відкриттям зимової частини всеукраїнського туру співака.

За словами Барських, він хоче подарувати глядачам "чисту магію", яку вони збережуть у серці надовго після фінальної пісні.

"Кожна пісня для мене - це історія, а концерт - момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а особливу енергію, яка об’єднує”, - поділився артист.

Макс Барських готує різдвяне шоу у Києві: коли і де відбудеться концертАфіша концерту Макса Барських у Палаці спорту

Що готує співак

Сцену Палацу спорту перетворять на справжню атмосферу свята.

У програму увійдуть улюблені хіти, англомовні композиції, а також уперше наживо пролунають треки з нового мініальбому "Місто дощів".

Для Барських зимові концерти у Києві вже стали доброю традицією - вони символічно підсумовують творчий рік співака і створюють настрій різдвяного дива.

Концерт стане частиною передріздвяного циклу виступів Макса Барських в Україні.

Артист обіцяє - це буде не просто музична подія, а справжнє емоційне свято.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Макс Барських Зірки шоу-бізнесу
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа