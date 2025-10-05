"Макларен" знову на вершині: дострокове чемпіонство у Формулі-1 після Гран-прі Сінгапуру

Сьогодні, 5 жовтня, на трасі "Марина Бей" завершився 18-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2025 року. Перемогу на Гран-прі Сінгапуру здобув Джордж Расселл з "Мерседеса", впевнено утримавши лідерство після поулу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
Британець не залишив шансів суперникам, контролюючи гонку від старту до фінішу.
Другим фінішував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булла", а трійку призерів замкнув Ландо Норріс з "Макларена", який стримував атаки конкурентів до останнього кола.
Завдяки фінішу Норріса на подіумі та четвертому місцю його напарника Оскара Піастрі, "Макларен" достроково виграв Кубок конструкторів сезону-2025.
Команда забезпечила собі чемпіонство за чотири гонки до завершення чемпіонату, ставши недосяжною для "Мерседеса".
Це десята перемога британського колективу в історії Кубка конструкторів і друга поспіль. Вперше "Макларен" здобув титул у 1974 році, а востаннє святкував перемогу перед попереднім сезоном у 1998-му.
Після цього успіху команда вийшла на друге місце в історичному рейтингу за кількістю титулів, випередивши "Вільямс" (9). Лідером залишається "Феррарі", яка має 16 перемог у Кубку конструкторів.
