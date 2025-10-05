"Макларен" снова на вершине: досрочное чемпионство в Формуле-1 после Гран-при Сингапура

Сегодня, 5 октября, на трассе "Марина Бэй" завершился 18-й этап чемпионата Формулы-1 сезона 2025 года. Победу на Гран-при Сингапура одержал Джордж Расселл из "Мерседеса", уверенно удержав лидерство после поула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
Британец не оставил шансов соперникам, контролируя гонку от старта до финиша.
Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а тройку призеров замкнул Ландо Норрис из "Макларена", который сдерживал атаки конкурентов до последнего круга.
Благодаря финишу Норриса на подиуме и четвертому месту его напарника Оскара Пиастри, "Макларен" досрочно выиграл Кубок конструкторов сезона-2025.
Команда обеспечила себе чемпионство за четыре гонки до завершения чемпионата, став недосягаемой для "Мерседеса".
Это десятая победа британского коллектива в истории Кубка конструкторов и вторая подряд. Впервые "Макларен" получил титул в 1974 году, а последний раз праздновал победу перед предыдущим сезоном в 1998-м.
После этого успеха команда вышла на второе место в историческом рейтинге по количеству титулов, опередив "Уильямс" (9). Лидером остается "Феррари", которая имеет 16 побед в Кубке конструкторов.
Ранее мы сообщили, что Формула-1 официально продлила контракт с Баку еще на пять лет.
Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.