Магучіх веде збірну на ЧС-2026: Україна оголосила неочікуваний склад на світову першість

12:49 12.03.2026 Чт
2 хв
Вперше за 10 років "синьо-жовті" повертаються у дефіцитну дисципліну з легкої атлетики
aimg Андрій Костенко
Магучіх веде збірну на ЧС-2026: Україна оголосила неочікуваний склад на світову першість Ярослава Магучіх (фото: World Athletics)

Збірна України з легкої атлетики офіційно оприлюднила заявку на чемпіонат світу-2026 у приміщенні, що пройде у польському Торуні. До списку увійшли зірки світового сектору для стрибків та амбітні дебютанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.

Хто представить Україну в Торуні

Хто представить Україну в Торуні

Цьогоріч склад "синьо-жовтих" буде дещо скромнішим, ніж торік у китайському Нанкіні. До Польщі вирушать п'ять спортсменів – на два менше, ніж на ЧС-2025. Проте якість заявки дозволяє розраховувати на високі результати.

Повний склад збірної України:

Стрибки у висоту (жінки): Ярослава Магучіх, Юлія Левченко

Стрибки у висоту (чоловіки): Олег Дорощук

Біг на 60 м з бар'єрами (чоловіки): Олег Кукота, Дмитро Багінський

Головні надії та гучні повернення

Головною зіркою збірної залишається Ярослава Магучіх, яка торік принесла Україні "бронзу" на світовій першості. Конкуренцію їй складе Юлія Левченко, для якої цей чемпіонат стане лише третім у кар'єрі (найкращий результат – 5-те місце у 2018 році).

У чоловічому секторі за медалі боротиметься чинний чемпіон Європи у приміщенні Олег Дорощук. Стрибкова дисципліна традиційно залишається найсильнішою стороною української команди.

Десятирічна пауза перервана

Справжньою сенсацією стала поява в заявці бар'єристів Олега Кукоти та Дмитра Багінського. Для обох атлетів це дебют на рівні чемпіонату світу в приміщенні.

Цікаво, що Україна не була представлена на дистанції 60 м з бар'єрами на світових форумах рівно 10 років – востаннє наші спринтери виходили на старт цієї дисципліни ще у 2016-му.

Де дивитися ЧС

Світовий форум з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в Торуні з 20 по 22 березня.

Ексклюзивним транслятором на території України є "Суспільне Спорт". Дивитися змагання наживо можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

