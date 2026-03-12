ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Магучих ведет сборную на ЧМ-2026: Украина объявила неожиданный состав на мировое первенство

12:49 12.03.2026 Чт
2 мин
Впервые за 10 лет "сине-желтые" возвращаются в дефицитную дисциплину по легкой атлетике
aimg Андрей Костенко
Магучих ведет сборную на ЧМ-2026: Украина объявила неожиданный состав на мировое первенство Ярослава Магучих (фото: World Athletics)

Сборная Украины по легкой атлетике официально обнародовала заявку на чемпионат мира-2026 в помещении, который пройдет в польском Торуне. В список вошли звезды мирового сектора для прыжков и амбициозные дебютанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics.

Читайте также: Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом

Кто представит Украину в Торуни

В этом году состав "сине-желтых" будет несколько скромнее, чем в прошлом году в китайском Нанкине. В Польшу отправятся пять спортсменов - на два меньше, чем на ЧМ-2025. Однако качество заявки позволяет рассчитывать на высокие результаты.

Полный состав сборной Украины:

Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко

Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук

Бег на 60 м с барьерами (мужчины): Олег Кукота, Дмитрий Багинский

Главные надежды и громкие возвращения

Главной звездой сборной остается Ярослава Магучих, которая в прошлом году принесла Украине "бронзу" на мировом первенстве. Конкуренцию ей составит Юлия Левченко, для которой этот чемпионат станет лишь третьим в карьере (лучший результат - 5-е место в 2018 году).

В мужском секторе за медали будет бороться действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук. Прыжковая дисциплина традиционно остается сильнейшей стороной украинской команды.

Десятилетняя пауза прервана

Настоящей сенсацией стало появление в заявке барьеристов Олега Кукоты и Дмитрия Багинского. Для обоих атлетов это дебют на уровне чемпионата мира в помещении.

Интересно, что Украина не была представлена на дистанции 60 м с барьерами на мировых форумах ровно 10 лет - последний раз наши спринтеры выходили на старт этой дисциплины еще в 2016-м.

Где смотреть ЧМ

Мировой форум по легкой атлетике в помещении состоится в Торуне с 20 по 22 марта.

Эксклюзивным транслятором на территории Украины является "Суспільне Спорт". Смотреть соревнования вживую можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Легкая атлетика Чемпионат мира Сборная Украины Ярослава Магучих
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко