Магія фолькльору: як Monokate підкорила Нацвідбір на "Євробачення" (відео)

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка виступає під псевдонімом Monokate, представила на Національному відборі глибоку та емоційну композицію "ТYТ". Співачка зуміла створити на сцені справжній маніфест жіночої сили та внутрішньої свободи.
Артистка вийшла на сцену з чуттєвим номером на емоційну композицію "ТYТ". У цій пісні вона демонструє сучасне прочитання української народної лірики, де центральними темами є вибір, свобода та жіноча гідність.
"У центрі - діалог між емоцією та усвідомленням, пошук рівноваги й сили відпустити те, що не можна повернути, і рухатися далі без заперечення болю", - описувала раніше співачка.
Особливістю виступу стала чуттєва танцювальна постановка, яка додавала драматичності сюжету композиції.
