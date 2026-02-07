Магія фолькльору: як Monokate підкорила Нацвідбір на "Євробачення" (відео)

Яким був виступ Monokate на Нацвідборі "Євробачення"

Артистка вийшла на сцену з чуттєвим номером на емоційну композицію "ТYТ". У цій пісні вона демонструє сучасне прочитання української народної лірики, де центральними темами є вибір, свобода та жіноча гідність.

"У центрі - діалог між емоцією та усвідомленням, пошук рівноваги й сили відпустити те, що не можна повернути, і рухатися далі без заперечення болю", - описувала раніше співачка.

Monokate на Нацвідборі (скриншоти)

Особливістю виступу стала чуттєва танцювальна постановка, яка додавала драматичності сюжету композиції.

Дивіться повний виступ Monokate у відео.



Хто виступає на Нацвідборі

Нагадаємо, 10 фіналістів виступають у натупному порядку:

Valeriya Force - "Open Our Hearts" Molodi - "Legends" Monokate - "Тyt" The Elliens - "Crawling Whispers" LAUD - "Lightkeeper" LELÉKA - "Ridnym" Mr. Vel - "Do or Done" KHAYAT - "Герци" Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Переможця Нацвідбору обиратимуть за результатами голосування та оцінками журі.