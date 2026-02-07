UA

Магія фолькльору: як Monokate підкорила Нацвідбір на "Євробачення" (відео)

Monokate (фото: instagram.com/monokatee)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка виступає під псевдонімом Monokate, представила на Національному відборі глибоку та емоційну композицію "ТYТ". Співачка зуміла створити на сцені справжній маніфест жіночої сили та внутрішньої свободи.

РБК-Україна розповідає, яким був виступ Monokate.

Більше цікавого: як Павленко прокоментувала чутки про розпад Go_A

Яким був виступ Monokate на Нацвідборі "Євробачення"

Артистка вийшла на сцену з чуттєвим номером на емоційну композицію "ТYТ". У цій пісні вона демонструє сучасне прочитання української народної лірики, де центральними темами є вибір, свобода та жіноча гідність.

"У центрі - діалог між емоцією та усвідомленням, пошук рівноваги й сили відпустити те, що не можна повернути, і рухатися далі без заперечення болю", - описувала раніше співачка.

 Monokate на Нацвідборі (скриншоти)

Особливістю виступу стала чуттєва танцювальна постановка, яка додавала драматичності сюжету композиції.

Дивіться повний виступ Monokate у відео.


Хто виступає на Нацвідборі

Нагадаємо, 10 фіналістів виступають у натупному порядку:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля" 

Переможця Нацвідбору обиратимуть за результатами голосування та оцінками журі.

