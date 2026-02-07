Магия фольклора: как Monokate покорила Нацотбор на "Евровидение" (видео)

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая выступает под псевдонимом Monokate, представила на Национальном отборе глубокую и эмоциональную композицию "ТҮТ". Певица сумела создать на сцене настоящий манифест женской силы и внутренней свободы.
Артистка вышла на сцену с чувственным номером на эмоциональную композицию "ТҮТ". В этой песне она демонстрирует современное прочтение украинской народной лирики, где центральными темами являются выбор, свобода и женское достоинство.
"В центре - диалог между эмоцией и осознанием, поиск равновесия и силы отпустить то, что нельзя вернуть, и двигаться дальше без отрицания боли", - описывала ранее певица.
Особенностью выступления стала чувственная танцевальная постановка, которая добавляла драматичности сюжету композиции.
