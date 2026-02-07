RU

Магия фольклора: как Monokate покорила Нацотбор на "Евровидение" (видео)

Monokate (фото: instagram.com/monokatee)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая выступает под псевдонимом Monokate, представила на Национальном отборе глубокую и эмоциональную композицию "ТҮТ". Певица сумела создать на сцене настоящий манифест женской силы и внутренней свободы.

РБК-Украина рассказывает, каким было выступление Monokate.

Больше интересного: как Павленко прокомментировала слухи о распаде Go_A

Каким было выступление Monokate на Нацотборе "Евровидения"

Артистка вышла на сцену с чувственным номером на эмоциональную композицию "ТҮТ". В этой песне она демонстрирует современное прочтение украинской народной лирики, где центральными темами являются выбор, свобода и женское достоинство.

"В центре - диалог между эмоцией и осознанием, поиск равновесия и силы отпустить то, что нельзя вернуть, и двигаться дальше без отрицания боли", - описывала ранее певица.

Monokate на Нацотборе (скриншоты)

Особенностью выступления стала чувственная танцевальная постановка, которая добавляла драматичности сюжету композиции.

Смотрите полное выступление Monokate в видео.


Кто выступает на Нацотборе

Напомним, 10 финалистов выступают в следующем порядке:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля" 

Победителя Нацотбора будут выбирать по результатам голосования и оценкам жюри.

