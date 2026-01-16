Людмила Кіченок втратила шанс на трофей у парному фіналі Аделаїди WTA 500

Людмила Кіченок у парі з американкою Дезіре Кравчик програла фінал турніру WTA 500 в Аделаїді. Поступившись Синяковій та Чжан у двох сетах, українка не змогла здобути трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Хід фінального протистояння

У фіналі Adelaide International з призовим фондом понад 1,2 млн доларів українка Людмила Кіченок у дуеті з американкою Дезіре Кравчик протистояли Катерині Синяковій (Чехія) та Чжан Шуай (Китай).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився поразкою українсько-американського тандему у двох сетах - 1:6, 4:6.

Протягом зустрічі Кіченок та Кравчик реалізували два брейк-пойнти, проте тричі припустилися подвійних помилок на подачі.

Ситуація на корті ускладнилася у другій партії, коли Людмила була змушена взяти медичний тайм-аут через проблеми з правою ногою.

Попри намагання перехопити ініціативу, суперниці впевнено втримали перевагу, зробивши шість брейків за гру.

Шлях до фіналу та статистика

Для Кіченок цей фінал став 25-м у кар'єрі на рівні WTA. Наразі в активі українки залишається 11 титулів у парному розряді.

Поточний турнір став першим спільним досвідом Людмили та Дезіре з 2019 року.

Турнірна сітка в Аделаїді виявилася насиченою для українсько-американського тандему. У стартовому раунді змагань Кіченок та Кравчик впевнено здолали опір представниць РФ Ірини Хромачової та Александри Панової.

Чвертьфінальну стадію пара подолала автоматично без виходу на корт. Їхні опонентки, перші сіяні турніру Се Шувей (Тайвань) та Альона Остапенко (Латвія), знялися зі змагань через пошкодження у латвійської тенісистки.

Вже у півфінальному протистоянні Людмила разом із Дезіре вибороли путівку до фіналу, перегравши досвідчений дует у складі Еллен Перес (Австралія) та Демі Схюрс (Нідерланди).

Плани на Australian Open

Наступного тижня на Australian Open українка виступатиме в парі з американкою українського походження Кеті Волинець.