Людмила Киченок потеряла шанс на трофей в парном финале Аделаиды WTA 500 в парном финале

Пятница 16 января 2026 15:19
Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Людмила Киченок в паре с американкой Дезире Кравчик проиграла финал турнира WTA 500 в Аделаиде. Уступив Синяковой и Чжан в двух сетах, украинка не смогла добыть трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Ход финального противостояния

В финале Adelaide International с призовым фондом более 1,2 млн долларов украинка Людмила Киченок в дуэте с американкой Дезире Кравчик противостояли Екатерине Синяковой (Чехия) и Чжан Шуай (Китай).

Матч длился 1 час 11 минут и завершился поражением украинско-американского тандема в двух сетах - 1:6, 4:6.

По ходу встречи Киченок и Кравчик реализовали два брейк-поинта, однако трижды допустили двойные ошибки на подаче.

Ситуация на корте осложнилась во второй партии, когда Людмила была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Несмотря на попытки перехватить инициативу, соперницы уверенно удержали преимущество, сделав шесть брейков за игру.

Путь к финалу и статистика

Для Киченок этот финал стал 25-м в карьере на уровне WTA. Сейчас в активе украинки остается 11 титулов в парном разряде.

Текущий турнир стал первым совместным опытом Людмилы и Дезире с 2019 года.

Турнирная сетка в Аделаиде оказалась насыщенной для украинско-американского тандема. В стартовом раунде соревнований Киченок и Кравчик уверенно одолели сопротивление представительниц РФ Ирины Хромачевой и Александры Пановой.

Четвертьфинальную стадию пара преодолела автоматически без выхода на корт. Их оппонентки, первые сеяные турнира Се Шувэй (Тайвань) и Алена Остапенко (Латвия), снялись с соревнований из-за повреждения у латвийской теннисистки.

Уже в полуфинальном противостоянии Людмила вместе с Дезире завоевали путевку в финал, переиграв опытный дуэт в составе Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Планы на Australian Open

На следующей неделе на Australian Open украинка будет выступать в паре с американкой украинского происхождения Кэти Волынец.

На следующей неделе на Australian Open украинка будет выступать в паре с американкой украинского происхождения Кэти Волынец.

Ранее мы сообщали, что две украинки прошли квалификацию и попали в основу Australian Open-2026.

Также читайте, как Даяна Ястремская потерпела унизительное поражение перед стартом Australian Open.

