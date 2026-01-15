Плюс дві українки в основі Australian Open-2026: як пройшли фінали кваліфікації

П'ята та сьома ракетки України – Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна успішно виступили у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії та пробилися до основної сітки турніру в Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Хет-трик Стародубцевої

Стародубцева (WTA 110) у фінальному раунді кваліфікації у двох сетах обіграла болгарку Вікторію Томову (WTA 128) – 7:6 (7:3), 6:2. Матч тривав 1 годину і 44 хвилини та став першим очним протистоянням тенісисток.

Для українки це буде третій поспіль виступ в основі Australian Open. У 2024 та 2025 роках вона завершувала турнір у першому колі.

Повернення Калініної

Калініна (WTA 178) у вирішальному матчі відбору в трьох сетах здолала представницю Польщі Майю Хвалінську (WTA 145) – 5:7, 6:2, 6:1. Поєдинок тривав 2 години і 25 хвилин.

Для Ангеліни це перший успішний відбір на Australian Open за чотири участі. А загалом – вона вп'яте потрапила до основної сітки турніру. Її найкращий результат в Мельбурні – третє коло у 2023 році.

Зазначимо, що Калініна вперше з минулорічного Ролан Гаррос зіграє в основі турніру Grand Slam. Після травми, отриманої влітку 2025 року, вона повернулася на корт у грудні та одразу виграла титул WTA 125 у Ліможі.

Снігур за крок від основної сітки

Дарія Снігур (WTA 136) не змогла вийти до основної сітки Australian Open-2026. У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах поступилася "нейтральній" білорусці Александрі Саснович (WTA 102) – 2:6, 6:0, 2:6. Матч тривав 1 годину і 45 хвилин і став першим очним між тенісистками.

Це була п'ята участь Снігур у відборі Australian Open і третя невдала спроба пробитися до основи. Найкращий результат Дарії в Мельбурні – перше коло основної сітки у 2024 та 2025 роках.

Склад українок в основі AO-2026

Таким чином, кваліфікацію Australian Open-2026 подолали дві з трьох українок. Вони приєдналися в основній сітці до чотирьох найсильніших вітчизняних тенісисток, що отримали прямі перепустки на турнір. Тож в основі виступлять шестеро українок.

Українки в основі Australian Open-2026:

Еліна Світоліна (WTA 12)

Марта Костюк (WTA 20)

Даяна Ястремська (WTA 27)

Олександра Олійникова (WTA 90)

Юлія Стародубцева (WTA 110)

Ангеліна Калініна (WTA 178)

Матчі основної сітки турніру пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.