ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Плюс дві українки в основі Australian Open-2026: як пройшли фінали кваліфікації

Четвер 15 січня 2026 08:50
UA EN RU
Плюс дві українки в основі Australian Open-2026: як пройшли фінали кваліфікації Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

П'ята та сьома ракетки України – Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна успішно виступили у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії та пробилися до основної сітки турніру в Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Хет-трик Стародубцевої

Стародубцева (WTA 110) у фінальному раунді кваліфікації у двох сетах обіграла болгарку Вікторію Томову (WTA 128) – 7:6 (7:3), 6:2. Матч тривав 1 годину і 44 хвилини та став першим очним протистоянням тенісисток.

Для українки це буде третій поспіль виступ в основі Australian Open. У 2024 та 2025 роках вона завершувала турнір у першому колі.

Повернення Калініної

Калініна (WTA 178) у вирішальному матчі відбору в трьох сетах здолала представницю Польщі Майю Хвалінську (WTA 145) – 5:7, 6:2, 6:1. Поєдинок тривав 2 години і 25 хвилин.

Для Ангеліни це перший успішний відбір на Australian Open за чотири участі. А загалом – вона вп'яте потрапила до основної сітки турніру. Її найкращий результат в Мельбурні – третє коло у 2023 році.

Зазначимо, що Калініна вперше з минулорічного Ролан Гаррос зіграє в основі турніру Grand Slam. Після травми, отриманої влітку 2025 року, вона повернулася на корт у грудні та одразу виграла титул WTA 125 у Ліможі.

Снігур за крок від основної сітки

Дарія Снігур (WTA 136) не змогла вийти до основної сітки Australian Open-2026. У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах поступилася "нейтральній" білорусці Александрі Саснович (WTA 102) – 2:6, 6:0, 2:6. Матч тривав 1 годину і 45 хвилин і став першим очним між тенісистками.

Це була п'ята участь Снігур у відборі Australian Open і третя невдала спроба пробитися до основи. Найкращий результат Дарії в Мельбурні – перше коло основної сітки у 2024 та 2025 роках.

Склад українок в основі AO-2026

Таким чином, кваліфікацію Australian Open-2026 подолали дві з трьох українок. Вони приєдналися в основній сітці до чотирьох найсильніших вітчизняних тенісисток, що отримали прямі перепустки на турнір. Тож в основі виступлять шестеро українок.

Українки в основі Australian Open-2026:

  • Еліна Світоліна (WTA 12)
  • Марта Костюк (WTA 20)
  • Даяна Ястремська (WTA 27)
  • Олександра Олійникова (WTA 90)
  • Юлія Стародубцева (WTA 110)
  • Ангеліна Калініна (WTA 178)

Матчі основної сітки турніру пройдуть у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.

Раніше ми розповіли, що Даяна Ястремська зазнала принизливої поразки перед стартом Australian Open.

Також дізнайтеся, як українські тенісистки піднялися в топ-20 WTA після старту сезону-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Australian Open Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП