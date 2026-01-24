"Люди скучили": Завадюк пояснив, чому відроджує "Фабрику зірок" та "Танцюють всі"

За словами продюсера, під час формування контентної стратегії для SWEET.TV він шукав баланс між ностальгією та сучасністю - аби залучити не лише діджитал-аудиторію, а й глядачів, які звикли до великого телешоу.

"Коли ми працювали і думали над контентною стратегією для SWEET.TV, то для мене дуже важливий був баланс. Тут є щось, що просякнуто ностальгією і любов'ю до цих проєктів, і що дозволяє нам притягнути як магніт в тому числі телевізійну аудиторію. Це дуже важливо з точки зору бізнес-кейсу", - зазначив Завадюк.

Водночас він наголосив: перезапуск "Фабрики зірок" не буде просто повторенням старих сезонів.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

На його думку, зараз важливо робити формат не лише емоційно знайомим, а й максимально актуальним - з новими підходами до музики й релізів.

"Я впевнений в "Фабриці", я знаю, як люблять вокальні шоу в нашій країні. Та час, в якому ми живемо, змінився. Зараз дуже багато механізмів для того, щоб тестити контент. І мені б хотілося, щоб треки, які будуть релізити наші випускники, одразу з’являлись на стрімінгових музичних платформах”, - пояснив він.

Окремо Завадюк прокоментував і запуск танцювального проєкту “Танцюють всі”.

За його словами, головна ідея формату - показати талановитих людей з усієї країни, а не зірковий каст, як це було у "Танцях з зірками".

"Головна відмінність із "Танцями з зірками", що в цьому форматі беруть участь різні талановиті люди з усієї країни. Їх дуже багато. Це будуть абсолютно різні танцюристи", - підкреслив продюсер.

Також Володимир додав, що хоче зробити акцент на танцюристах, які вже мають досвід роботи у великих міжнародних проєктах, але яких досі недостатньо знає український глядач.

"Так, і це одна з моїх ключових цілей. У нас є танцюристи, які вже давно працюють у найсильніших міжнародних проєктах. Наприклад, деякі з них знімаються у кліпах світових зірок. Я хочу, щоб їх побачили в Україні. Вони теж, я сподіваюся, візьмуть участь", - резюмував він.