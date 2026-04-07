"Любов засліплює". Шаманська приголомшила деталями розриву Ханумака з дівчиною

16:15 07.04.2026 Вт
Блогерка зізналася, як особисте життя ексчоловіка негативно вплинуло на неї та сина
Сюзанна Аль Маріді
"Любов засліплює". Шаманська приголомшила деталями розриву Ханумака з дівчиною Аліна Шаманська та Руслан Ханумак (колаж: РБК-Україна)

Блогерка та телеведуча Аліна Шаманська вперше відреагувала на гучний розрив свого ексчоловіка Руслана Ханумака з обраницею Катериною. За лаштунками цієї історії кохання залишилося чимало. Негативний вплив відчув і 8-річний син зірки Артур.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шаманська розповіла в коментарі YouTube-проєкту "Тур зірками".

Як Шаманська відреагувала на розрив Ханумака

Блогерка дала зрозуміти, що не спілкувалася з дівчиною свого колишнього ні до, ні після їхного розставання. Вона переконана, шо кожна жінка проходить свій досвід і робить власні висновки.

"Коли ми закохані, хто б що не говорив, ми цього не бачимо. Любов засліплює. Коли я побачила цей допис за годину до свого дня народження, то просто прийняла це як даність, тому що це те, що сталося б рано чи пізно", - зазначила вона.

Хоча стосунки Аліни з Ханумаком були токсичними, вона не зловтішається через те, що інша партнерка пережила з ним схожий досвід.

"Мені шкода кожну жінку, яка стикається з моральним насильством. Я не зловтішаюся, не радію, тому що там замішали без мого дозволу мою дитину. Тому це все неприємно, я бажаю їй щиро пережити це все, рухатися далі і хай в неї все буде добре", - додала вона.

&quot;Любов засліплює&quot;. Шаманська приголомшила деталями розриву Ханумака з дівчиноюХанумак з колишньою та дітьми (фото: instagram.com/katrusiaa)

Окремо Шаманська прокоментувала заяви партнерки Ханумака щодо спільного проживання їхніх дітей. Вона не завжди знала, що відбувається під час візитів сина до батька, але відчувала зміни в його поведінці.

"Додому інколи приходив не мій Артурчик. Я працювала з психологами і намагалася вилікувати своєю любов’ю", - зізналася вона.

&quot;Любов засліплює&quot;. Шаманська приголомшила деталями розриву Ханумака з дівчиноюШаманська з сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Аліна дала зрозуміти, що після розриву ексчоловіка з обраницею дізналася від сина чимало приголомшливих деталей.

"Артурчик розслабився і почав мені розповідати, що дійсно було. Для кожної мами це було б дуже болюче, але мені не хочеться, щоб мого сина мусолили у пресі, щоб з'являлися його фото в якомусь негативному ключі, тому що він вже дорослий, розумний і все розуміє", - поділилася вона.

За словами блогерки, ситуація з колишнім вплинула і на її моральний стан. Через це вона набрала вагу й поставила розвиток кар'єри на паузу.

"На жаль, я маю прийняти, що це мені на все життя. Буде одна дівчина, інша, третя, десята, але тато у Артура один. От він такий, який є. Що з тим робити, окрім того, як лікувати сина своєю любов'ю - не знаю", - зауважила вона.


Що відомо про розрив Ханумака з дівчиною

Після резонансного інтерв’ю Шаманської про аб’юз у шлюбі, кохана Ханумака запевняла, що в їхніх стосунках все добре. Втім, вже на початку березня цього року оголосила про розставання з актором.

У своєму дописі Катерина поскаржилася, що їй "нав'язували чужу дитину".

"Коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) - це нестерпно", - сказала тоді вона.

Також вона заявила про фінансові труднощі. Руслан залишив її з боргами, хоча обіцяв взяти відповідальність за забезпечення родини.

Нагадаємо, Шаманська та Ханумак офіційно розлучилися у березні 2024 року, а про розрив стало відомо в січні 2023-го. Останньою краплею в стосунках стало ставлення чоловіка до сина. Аліна також розповідала, що у шлюбі пережила булінг, газлайтинг та нарцисичний аб’юз.

