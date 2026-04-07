"Любовь ослепляет". Шаманская ошеломила деталями разрыва Ханумака с девушкой

16:15 07.04.2026 Вт
3 мин
Блогерша призналась, как личная жизнь экс-супруга негативно повлияло на нее и сына
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Любовь ослепляет". Шаманская ошеломила деталями разрыва Ханумака с девушкой Алина Шаманская и Руслан Ханумак (коллаж: РБК-Украина)

Блогерша и телеведущая Алина Шаманская впервые отреагировала на громкий разрыв своего экс-супруга Руслана Ханумака с избранницей Екатериной. За кулисами этой истории любви осталось немало. Негативное влияние почувствовал и 8-летний сын звезды Артур.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шаманская рассказала в комментарии YouTube-проекту "Тур зірками".

Как Шаманская отреагировала на разрыв Ханумака

Блогерша дала понять, что не общалась с девушкой своего бывшего ни до, ни после их расставания. Она убеждена, что каждая женщина проходит свой опыт и делает собственные выводы.

"Когда мы влюблены, кто бы что ни говорил, мы этого не видим. Любовь ослепляет. Когда я увидела этот пост за час до своего дня рождения, то просто приняла это как данность, потому что это то, что произошло бы рано или поздно", - отметила она.

Хотя отношения Алины с Ханумаком были токсичными, она не злорадствует из-за того, что другая партнерша пережила с ним похожий опыт.

"Мне жаль каждую женщину, которая сталкивается с моральным насилием. Я не злорадствую, не радуюсь, потому что там замешали без моего разрешения моего ребенка. Поэтому это все неприятно, я желаю ей искренне пережить это все, двигаться дальше и пусть у нее все будет хорошо", - добавила она.

&quot;Любовь ослепляет&quot;. Шаманская ошеломила деталями разрыва Ханумака с девушкойХанумак с бывшей и детьми (фото: instagram.com/katrusiaa)

Отдельно Шаманская прокомментировала заявления партнерши Ханумака по поводу совместного проживания их детей. Она не всегда знала, что происходит во время визитов сына к отцу, но чувствовала изменения в его поведении.

"Домой иногда приходил не мой Артурчик. Я работала с психологами и пыталась вылечить своей любовью", - призналась она.

&quot;Любовь ослепляет&quot;. Шаманская ошеломила деталями разрыва Ханумака с девушкойШаманская с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

Алина дала понять, что после разрыва экс-супруга с избранницей узнала от сына немало потрясающих деталей.

"Артурчик расслабился и начал мне рассказывать, что действительно было. Для каждой мамы это было бы очень больно, но мне не хочется, чтобы моего сына мусолили в прессе, чтобы появлялись его фото в каком-то негативном ключе, потому что он уже взрослый, умный и все понимает", - поделилась она.

По словам блогерши, ситуация с бывшим повлияла и на ее моральное состояние - она набрала вес и поставила развитие карьеры на паузу.

"К сожалению, я должна принять, что это мне на всю жизнь. Будет одна девушка, другая, третья, десятая, но папа у Артура один. Вот он такой, какой есть. Что с этим делать, кроме того, как лечить сына своей любовью - не знаю", - отметила она.


Что известно о разрыве Ханумака с девушкой

После резонансного интервью Шаманской об абьюзе в браке, возлюбленная Ханумака уверяла, что в их отношениях все хорошо. Впрочем, уже в начале марта этого года объявила о расставании с актером.

В своей заметке Екатерина пожаловалась, что ей "навязывали чужого ребенка".

"Когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо", - сказала тогда она.

Также она заявила о финансовых трудностях. Руслан оставил ее с долгами, хотя обещал взять ответственность за обеспечение семьи.

Напомним, Шаманская и Ханумак официально развелись в марте 2024 года, а о разрыве стало известно в январе 2023-го. Последней каплей в отношениях стало отношение мужа к сыну. Алина также рассказывала, что в браке пережила буллинг, газлайтинг и нарциссический абьюз.

