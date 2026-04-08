Лунин творил чудеса, но Мюнхен вынес свой приговор: что натворил "Реал" в первой битве ЛЧ

Мадридский "Реал" начал четвертьфинальную стадию самого престижного еврокубка с поражения в Германии. Несмотря на результативные действия звездных форвардов и сейвы украинца Андрея Лунина, мюнхенцы получили минимальное преимущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф мюнхенцев и гол Мбаппе

Первая часть противостояния на "Альянц Арене" прошла под диктовку хозяев. "Бавария" сумела конвертировать игровое преимущество в забитый мяч под занавес первого тайма - на 41-й минуте отличился Луис Диас.

Сразу после перерыва Гарри Кейн укрепил лидерство немецкого гранда, заставив "сливочных" идти в ва-банк.

Надежду на камбэк испанскому коллективу подарил Килиан Мбаппе, который на 74-й минуте сократил отставание до минимума.

Впрочем, финальный свисток зафиксировал победу мюнхенцев со счетом 2:1.

Для команд это была первая очная встреча с момента полуфинала 2024 года, когда сильнее оказался мадридский клуб.

Перформанс Андрея Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин снова появился в рамке ворот мадридцев с первых минут.

Это уже третий подряд выход вратаря в старте после того, как основной страж ворот Тибо Куртуа выбыл из-за травмы.

На протяжении всего поединка Лунин продемонстрировал уверенную игру, записав на свой счет 5 сейвов, большинство из которых - после опасных дальних ударов.

Кроме работы на линии, украинец активно участвовал в розыгрышах мяча и борьбе в воздухе:

точность передач составила 81% (21 успешный пас);

выиграно 3 единоборства (из них 2 в воздухе);

3 сейва после ударов из-за пределов штрафной площадки.

Самую высокую оценку за матч получил капитан "Баварии" Мануэль Нойер - аналитический портал SofaScore поставил ему 8,9 балла.

В составе "Реала" вне конкуренции оказался Андрей Лунин.

Украинец стал лучшим игроком мадридцев с оценкой 8,0, опередив даже автора забитого мяча Мбаппе (7,9) и Трена Александра-Арнольда (7,5).

Когда состоится ответный матч

Судьба путевки в следующий раунд решится на "Сантьяго Бернабеу".

Повторная встреча между "Реалом" и "Баварией" запланирована на среду, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.