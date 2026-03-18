Три неймовірні сейви: як Лунін витягнув "Реал" у чвертьфінал ЛЧ після виходу на заміну

Стали відомі імена перших чотирьох чвертьфіналістів найпрестижнішого єврокубка. Вечір вівторка подарував неймовірний камбек у Лісабоні, впевнений успіх парижан та тріумфальне повернення Андрія Луніна.

Бенефіс Луніна в Манчестері та успіх "Арсенала"

Мадридський "Реал" підтвердив свій статус фаворита у протистоянні з "Манчестер Сіті". Після впевненої першої гри "вершкові" здобули перемогу і на виїзді - 2:1.

Головною подією для українських уболівальників став вихід на поле Андрія Луніна. Наш голкіпер замінив травмованого Тібо Куртуа одразу після перерви за рахунку 1:1.

Українець продемонстрував відмінну реакцію, здійснивши три критичні сейви, що дозволило мадридцям втримати перевагу та вийти у наступний раунд із загальним рахунком 5:1.

Паралельно лондонський "Арсенал" зняв усі питання у дуелі з леверкузенським "Баєром".

Після нічиєї у першій зустрічі "каноніри" вдома діяли першим номером.

Голи Езе та Райса забезпечили підопічним Мікеля Артети комфортну перемогу 2:0 та путівку до вісімки найкращих.

Розгром "Челсі" та неймовірне спасіння "Спортінга"

Чинний володар титулу ПСЖ не залишив шансів лондонському "Челсі". Попри статус гостя, парижани домінували на полі.

Вже у дебюті Кварацхелія відкрив рахунок, а згодом Барколя подвоїв перевагу. Остаточну крапку в матчі поставив юний Маюлу - 3:0.

Зазначимо, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів цей поєдинок на лаві запасних. За сумою двох матчів французький гранд переміг із рахунком 8:2.

Найбільш драматичним став поєдинок у Португалії. "Спортінг", який програв першу зустріч норвезькому "Буде-Глімт" з рахунком 0:3, зумів здійснити справжній футбольний подвиг.

Лісабонці відіграли відставання в основний час, а в овертаймах добили суперника, забивши загалом п'ять м'ячів без відповіді.

Результати ігрового дня 17 березня:

"Спортінг" - "Буде-Глімт" - 5:0 (д.ч.) (перша гра - 0:3)

"Арсенал" - "Баєр" - 2:0 (перша гра - 1:1)

"Манчестер Сіті" - "Реал" - 1:2 (перша гра - 0:3)

"Челсі" - ПСЖ - 0:3 (перша гра - 2:5)

Жеребкування наступної стадії відбудеться після завершення всіх матчів 1/8 фіналу, а перші чвертьфінальні поєдинки заплановані на 7-8 квітня.