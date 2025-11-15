ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин получил неожиданное предложение от клуба из топ-лиги: реакция "Реала" уже известна

Суббота 15 ноября 2025 16:12
Лунин получил неожиданное предложение от клуба из топ-лиги: реакция "Реала" уже известна Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил неожиданное предложение перед зимним трансферным окном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

Предложение "Пармы"

По данным испанского СМИ, итальянская "Парма" серьезно заинтересовалась арендой 26-летнего голкипера после тяжелой травмы своего основного вратаря - Дзиона Судзуки.

Клуб из Серии А активно ищет замену японцу, и Лунин стал одним из главных кандидатов для усиления состава в январе.

"Реал" удивлен, но незыблем

Предложение "Пармы", которое предусматривает аренду украинца до конца сезона, стало неожиданностью для мадридского клуба.

Однако в "Реале" сразу дали понять: зимнего ухода Лунина не будет. Президент клуба Флорентино Перес формирует состав на весь сезон и практически никогда не прибегает к корректировкам - ни по трансферам, ни по арендам игроков.

Надежный "план Б"

В клубе убеждены, что не могут остаться без альтернативы Тибо Куртуа посреди сезона.

Лунин остается полноценным "планом Б", и несмотря на недостаток игровой практики, Хаби Алонсо может рассчитывать на него в любой момент.

Потеря же резервного вратаря создаст риски для команды на дистанции, особенно учитывая напряженный график.

По данным медиа, "Реал" уже сообщил "Парме", что Лунин остается в Мадриде. Клуб также готов отклонить любые другие запросы по украинцу этой зимой.

Лунин в "Реале": что известно

Украинский голкипер перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Он находится в "Королевском клубе" в статусе резервного голкипера и время от времени подменяет склонного к травмам бельгийца Куртуа.

С момента прихода в "Реал" украинец провел за испанский гранд 62 матча (70 пропущенных голов и 22 сухих поединка). Со "сливочными" он получил 11 трофеев, в частности является двукратным победителем Лиги чемпионов.

Действующий контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

