ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Луческу ушел после остановки сердца: в сборной Румынии попрощались с легендой и намекнули, кто его заменит

18:21 02.04.2026 Чт
3 мин
Старейший тренер сборных в истории мирового футбола официально прекратил работу с национальной командой своей страны
aimg Андрей Костенко
Мирча Луческу завершил карьеру в сборной (фото: Getty Images)

Мирча Луческу больше не является главным тренером сборной Румынии. Федерация футбола страны (FRF) официально объявила о завершении сотрудничества с опытным специалистом после того, как команда не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление FRF.

Читайте также: За бортом мундиаля: легионеры УПЛ массово провалили плей-офф отбора ЧМ-2026

Драма в плей-офф и критическое состояние

Ключевым моментом стало поражение румын в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 от сборной Турции (0:1). Эта неудача не только лишила Румынию шансов на мундиаль, но и подорвала состояние 80-летнего тренера. Сразу после матча Луческу стало плохо, а во время одной из тренировок он потерял сознание.

Медики диагностировали у специалиста мерцательную аритмию, которая привела к кратковременной остановке сердца. Луческу перенес экстренную операцию - ему установили кардиовертер-дефибриллятор для стабилизации ритма.

Кто станет преемником

Президент FRF Резван Бурлеану дал понять, что сборная готова к переменам и уже имеет кандидатуру, которая удовлетворит болельщиков. Хотя официально имя не названо, румынские медиа утверждают, что новым руководителем станет легендарный Георге Хаджи.

61-летний экс-игрок "Реала" и "Барселоны" уже ведет консультации с ключевыми исполнителями сборной. Ожидается, что Хаджи подпишет четырехлетний контракт после Пасхи, а его официальное представление состоится перед товарищеской игрой с Грузией в июне.

Георге Хаджи в 2018 году после матча легенд "Барселоны" (фото: Википедия)

Георге Хаджи в 2018 году после матча легенд "Барселоны" (фото: Википедия)

Новая роль для "Мистера"

Впрочем, румынская федерация не хочет окончательно прощаться с Луческу. Ему уже предложили административную должность, чтобы он мог передавать свой колоссальный опыт молодым кадрам.

"Мы ждем господина Луческу в новой роли, чтобы румынский футбол мог воспользоваться знаниями, которые он накопил за свою невероятную карьеру" - заявил глава румынской федерации.

Кого тренировал Луческу

Отметим, что это был уже второй этап Луческу в сборной Румынии. Впервые он работал с ней в 1981-1986 годах.

Кроме национальной команды своей страны, специалист также возглавлял сборную Турции (2017-2019 годы). Впрочем, львиную часть его карьеры составила работа с клубами.

На родине Луческу работал с "Корвинулом", бухарестскими "Динамо" и "Рапидом". В Италии - с "Пизой", "Брешией", "Реджаной" и "Интером". В Турции возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". В России - "Зенит". В Украине был у руля обоих грандов - "Шахтера" и "Динамо".

Сейчас "Динамо", которое румын возглавлял в 2020-2023 годах, является последним в его списке клубных команд. А "Шахтеру" принадлежит абсолютный рекорд сотрудничества с Луческу - 12 лет: с 2004 по 2016-й.

Также узнайте, на каком месте оказалась сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Мирча Луческу
Новости
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои