Лопес не може забути Аффлека: зірка звернулася до чаклунів, щоб повернути колишнього

Понад рік після того, як голлівудський актор Бен Аффлек подав на розлучення, Дженніфер Лопес нібито все ще не може змиритися з розривом. Як повідомляють ЗМІ, співачка досі одержима думкою повернути колишнього чоловіка і, за словами інсайдерів, навіть звернулася до містичних практик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RadarOnline .

Джей Ло хоче повернути Аффлека

За інформацією джерел, Лопес звертається до чаклунства, астрології та духовних ритуалів, намагаючись будь-яким способом відновити стосунки.

"Вона відмовляється визнати, що це кінець. Джей Ло переконана, що їхня історія ще не завершена, і не збирається відпускати Бена", - розповіло джерело видання.

Зірка фільму "Шахрайки з Волл-стріт" витрачає великі суми на ворожіння на Таро, очищення енергетичного простору та вирівнювання чакр.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

За словами колишнього візажиста співачки, у Лопес є практик сантерії, на ім'я Мерл Гонсалес, яка проводить для неї обряди вуду.

"Ніби спалювання шавлії та співи під новим місяцем змусять Бена побігти назад", - іронічно додав інсайдер.

Живе минулим і не залишає спільний дім

Ще однією ознакою того, що Лопес не готова рухатися далі, є те, що вона досі мешкає в особняку за 68 мільйонів доларів, який вони з Аффлеком придбали разом.

Маєток виставили на продаж ще рік тому, однак Джей Ло нібито відмовляється знижувати ціну, попри рекомендації експертів.

"Жити в будинку, який вони купили разом, - це зовсім нездорово. Одна з рис Дженніфер - це неймовірна впертість. Саме завдяки їй вона досягла успіху, але в особистому житті це перетворюється на пастку", - зазначив інфсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Провокативні спроби привернути увагу

Інсайдери також стверджують, що співачка продовжує шукати нагоди нагадати про себе колишньому чоловікові.

Так, нещодавно Джей Ло помітили на шопінгу у Беверлі-Гіллз разом із 13-річним сином Бена - Семюелем, якого вона свого часу вважала пасинком.

Артистка з’явилася у відвертому образі - вкороченому топі та чорних штанах із низькою талією, що викликало нову хвилю обговорень у медіа.

"Це було так дивно і так очевидно, що це спроба привернути увагу Бена. І вона справді привернула його - але зовсім не в хорошому сенсі", - підсумувало джерело.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)