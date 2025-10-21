ua en ru
Лопес не может забыть Аффлека: звезда обратилась к колдунам, чтобы вернуть бывшего

Вторник 21 октября 2025 13:25
UA EN RU
Лопес не может забыть Аффлека: звезда обратилась к колдунам, чтобы вернуть бывшего Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Спустя более года после того, как голливудский актер Бен Аффлек подал на развод, Дженнифер Лопес якобы все еще не может смириться с разрывом. Как сообщают СМИ, певица до сих пор одержима мыслью вернуть бывшего мужа и, по словам инсайдеров, даже обратилась к мистическим практикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RadarOnline.

Джей Ло хочет вернуть Аффлека

По информации источников, Лопес обращается к колдовству, астрологии и духовным ритуалам, пытаясь любым способом восстановить отношения.

"Она отказывается признать, что это конец. Джей Ло убеждена, что их история еще не завершена, и не собирается отпускать Бена", - рассказал источник издания.

Звезда фильма "Мошенницы с Уолл-стрит" тратит крупные суммы на гадания на Таро, очищение энергетического пространства и выравнивание чакр.

Лопес не может забыть Аффлека: звезда обратилась к колдунам, чтобы вернуть бывшегоДженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

По словам бывшего визажиста певицы, у Лопес есть практик сантерии по имени Мерл Гонсалес, которая проводит для нее обряды вуду.

"Будто сжигание шалфея и пение под новой луной заставят Бена побежать назад", - иронично добавил инсайдер.

Живет прошлым и не покидает общий дом

Еще одним признаком того, что Лопес не готова двигаться дальше, является то, что она до сих пор живет в особняке за 68 миллионов долларов, который они с Аффлеком приобрели вместе.

Поместье выставили на продажу еще год назад, однако Джей Ло якобы отказывается снижать цену, несмотря на рекомендации экспертов.

"Жить в доме, который они купили вместе, - это совсем нездорово. Одна из черт Дженнифер - это невероятное упрямство. Именно благодаря ей она добилась успеха, но в личной жизни это превращается в ловушку", - отметил инфсайдер.

Лопес не может забыть Аффлека: звезда обратилась к колдунам, чтобы вернуть бывшегоДженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Провокативные попытки привлечь внимание

Инсайдеры также утверждают, что певица продолжает искать случая напомнить о себе бывшему мужу.

Так, недавно Джей Ло заметили на шопинге в Беверли-Хиллз вместе с 13-летним сыном Бена - Сэмюэлем, которого она в свое время считала пасынком.

Артистка появилась в откровенном образе - укороченном топе и черных брюках с низкой талией, что вызвало новую волну обсуждений в медиа.

"Это было так странно и так очевидно, что это попытка привлечь внимание Бена. И она действительно привлекла его - но совсем не в хорошем смысле", - подытожил источник.

Лопес не может забыть Аффлека: звезда обратилась к колдунам, чтобы вернуть бывшегоДженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

