Екс-чоловік Лопес звинуватив її у зраді та брехні: "Ти обрала славу і багатство"

Після емоційного інтерв’ю Дженніфер Лопес на "Шоу Говарда Стерна", в якому вона заявила, що "ніхто з її колишніх не був здатний на справжнє кохання", її перший чоловік, 51-річний Оджані Ноа, вибухнув гнівом у соцмережах і звинуватив артистку у брехні та лицемірстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram чоловіка.

Що сказала раніше Лопес

Джей Ло зізналася, що жоден із її чотирьох колишніх чоловіків ніколи не любив її по-справжньому.

"Я зрозуміла, що справа не в тому, що я не гідна любові, а в тому, що вони просто не здатні її дарувати. Вони не здатні на це", - сказала знаменитість в інтерв’ю на шоу Говарда Стерна.

Артистка пояснила, що її партнери намагалися висловлювати почуття дорогими подарунками, але цього було недостатньо, щоб відчути справжню любов.

"Вони давали мені все, що мали, кожного разу. Все, чого я тільки могла побажати. Будинки, каблучки, шлюби. Усе", - зізналася Лопес, наголосивши, що розкіш не замінює щирих емоцій.

Реакція Оджані Ноа

У своєму Instagram він звернувся до колишньої дружини з жорсткою тирадою.

"Перестань нас принижувати. Перестань мене принижувати своєю карткою жертви. Проблема не в нас. Не в мені. Проблема у тобі. Це ти не зміг тримати це в собі", - написав Оджані, відповідаючи на заяву співачки.

Колишній офіціант і актор нагадав, що у Лопес було багато романів і шлюбів, тому говорити, що її ніколи не кохали, несправедливо.

Оджані Ноа висловився про шлюб з Лопес (фото: Getty Images)

"Тебе кілька разів кохали. Ти була одружена чотири рази й мала незліченну кількість стосунків між цими шлюбами. У тебе були хороші стосунки - наприклад, зі мною", - заявив він.

Чоловік також підкреслив, що був щиро закоханий у Дженніфер і зробив усе, щоб підтримати її кар’єру.

"Я переїхав зі штату, щоб підтримувати, захищати та піклуватися про тебе. Я дивовижна, любляча людина, чесна й віддана тобі, ніколи не брехала й не зраджувала. Я був занадто хорошим чоловіком для тебе", - підкреслив Ноа.

Однак, за його словами, саме співачка поставила славу вище за почуття.

"Але ти. Ти обрала славу та багатство, які розірвали наші стосунки. Ти вирішила брехати, зраджувати мені, і хоча я залишився, я навіть намагався зберегти шлюб живим. Ти благала мене зберегти його, щоб уникнути негативної реакції преси", - написав він.

Оджані Ноа висловився про шлюб з Лопес (фото: Getty Images)

У своїй тираді Ноа також звинуватив екскохану в тому, що вона свідомо віддала перевагу "швидкій смузі кар’єри", знехтувавши сім’єю.

"Ти хотіла продовжувати зраджувати та брехати. Я більше не міг залишатися й миритися з твоєю постійною брехнею. Ось чому я тебе покинув. Ось чому я з тобою розлучився. Скажи правду хоч раз. Дай людям знати, що проблема в тобі. Тобі має бути соромно", - завершив свою заяву актор.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Оджані Ноа познайомилися у 1996 році в ресторані Глорії Естефан у Маямі.

Вони побралися в лютому 1997 року, але вже через 11 місяців подали на розлучення.

Дженніфер Лопес і Оджані Ноа (фото: Getty Images)

Минулого року, у коментарі Daily Mail, Ноа говорив, що не має злості на співачку.

"Я завжди буду її другом. Я співчуваю їм обом, бо розлучення - це важко", - зазначав він тоді.

Дженніфер Лопес і Оджані Ноа (фото: Getty Images)

Після Ноа Лопес була заміжня за Крисом Джаддом (2001-2002), Марком Ентоні (2004-2011) та Беном Аффлеком (2022-2025). Від Ентоні вона має двійнят - Макса та Емму.