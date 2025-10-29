Ломаченко може повернутися: Пак'яо натякнув на сенсаційний бій

Філіппінська легенда боксу Менні Пак'яо розповів про переговори з українцем Василем Ломаченком. За словами ексчемпіона світу, сторони обговорюють можливість проведення бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SecondSount .

"Це буде показовий поєдинок"

Менні Пак'яо пояснив, що мова йде саме про показовий, а не офіційний бій.

"Тривають переговори щодо виставкового бою із Ломаченком - не справжнього конкурентного поєдинку, а саме показового. Що стосується Мейвезера – це вже перемовини про реальний бій", - зазначив філіппінець.

Таким чином, Пак'яо фактично підтвердив, що хоче вийти на ринг із двома знаковими суперниками - Ломаченком та Мейвезером. Проте якщо другий бій може стати професійним реваншем, то з українцем він планує зустрітися лише у форматі виставкового шоу.

Ломаченко вже завершив кар'єру

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні цього року. Попри це, він продовжує з’являтися в публічному просторі, часто опиняючись у центрі суперечливих ситуацій.

Зокрема, українського боксера критикували за зустрічі з представниками УПЦ МП та фінансові зв’язки з російською компанією.

Менеджер Ломаченка раніше заявив, що українська сторона не зацікавлена в пропозиції Пак'яо. Водночас офіційного підтвердження завершення переговорів немає.

Повернення Пак'яо на ринг

Менні Пак'яо повернувся до боксу в липні цього року, провівши поєдинок проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Бій завершився внічию за рішенням більшості суддів.

Після поєдинку філіппінець зізнався, що готовий зустрітися як із Мейвезером, так і з іншими топ-боксерами, якщо отримає гідну пропозицію