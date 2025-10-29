ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ломаченко може повернутися: Пак'яо натякнув на сенсаційний бій

Середа 29 жовтня 2025 12:34
UA EN RU
Ломаченко може повернутися: Пак'яо натякнув на сенсаційний бій Василь Ломаченко (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Філіппінська легенда боксу Менні Пак'яо розповів про переговори з українцем Василем Ломаченком. За словами ексчемпіона світу, сторони обговорюють можливість проведення бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SecondSount.

"Це буде показовий поєдинок"

Менні Пак'яо пояснив, що мова йде саме про показовий, а не офіційний бій.

"Тривають переговори щодо виставкового бою із Ломаченком - не справжнього конкурентного поєдинку, а саме показового. Що стосується Мейвезера – це вже перемовини про реальний бій", - зазначив філіппінець.

Таким чином, Пак'яо фактично підтвердив, що хоче вийти на ринг із двома знаковими суперниками - Ломаченком та Мейвезером. Проте якщо другий бій може стати професійним реваншем, то з українцем він планує зустрітися лише у форматі виставкового шоу.

Ломаченко вже завершив кар'єру

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні цього року. Попри це, він продовжує з’являтися в публічному просторі, часто опиняючись у центрі суперечливих ситуацій.

Зокрема, українського боксера критикували за зустрічі з представниками УПЦ МП та фінансові зв’язки з російською компанією.

Менеджер Ломаченка раніше заявив, що українська сторона не зацікавлена в пропозиції Пак'яо. Водночас офіційного підтвердження завершення переговорів немає.

Повернення Пак'яо на ринг

Менні Пак'яо повернувся до боксу в липні цього року, провівши поєдинок проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Бій завершився внічию за рішенням більшості суддів.

Після поєдинку філіппінець зізнався, що готовий зустрітися як із Мейвезером, так і з іншими топ-боксерами, якщо отримає гідну пропозицію

Раніше ми писали, що Усик анонсував наступний бій і сказав, скільки ще років планує боксувати.

Також читайте, як колишній суперник Кличка може зробити росіянина претендентом на Усика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко Бокс
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні