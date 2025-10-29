ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ломаченко может вернуться: Пакьяо намекнул на сенсационный бой

Среда 29 октября 2025 12:34
UA EN RU
Ломаченко может вернуться: Пакьяо намекнул на сенсационный бой Василий Ломаченко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо рассказал о переговорах с украинцем Василием Ломаченко. По словам экс-чемпиона мира, стороны обсуждают возможность проведения боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SecondSount.

"Это будет показательный поединок"

Мэнни Пакьяо объяснил, что речь идет именно о показательном, а не официальном бое.

"Продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко - не настоящего конкурентного поединка, а именно показательного. Что касается Мейвезера - это уже переговоры о реальном бое", - отметил филиппинец.

Таким образом, Пакьяо фактически подтвердил, что хочет выйти на ринг с двумя знаковыми соперниками - Ломаченко и Мейвезером. Однако если второй бой может стать профессиональным реваншем, то с украинцем он планирует встретиться только в формате выставочного шоу.

Ломаченко уже завершил карьеру

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне этого года. Несмотря на это, он продолжает появляться в публичном пространстве, часто оказываясь в центре спорных ситуаций.

В частности, украинского боксера критиковали за встречи с представителями УПЦ МП и финансовые связи с российской компанией.

Менеджер Ломаченко ранее заявил, что украинская сторона не заинтересована в предложении Пакьяо. В то же время официального подтверждения завершения переговоров нет.

Возвращение Пакьяо на ринг

Мэнни Пакьяо вернулся в бокс в июле этого года, проведя поединок против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился вничью по решению большинства судей.

После поединка филиппинец признался, что готов встретиться как с Мейвезером, так и с другими топ-боксерами, если получит достойное предложение

Ранее мы писали, что Усик анонсировал следующий бой и сказал, сколько еще лет планирует боксировать.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий Ломаченко Бокс
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине