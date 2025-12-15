ЛНЗ сенсаційно лідирує в УПЛ: як обігнали "Шахтар" і "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга завершила перше коло та частково зіграла матчі другого, вирушивши на рекордну за тривалістю зимову перерву після 16-17 турів. На екваторі сезону сформувалася сенсаційна проміжна турнірна таблиця.
Про результати першої частини УПЛ - повідомляє РБК-Україна.
Черкаська команда продовжує дивувати, ведучи боротьбу не лише за місце у топ-3, а й за титул. Після 16 матчів ЛНЗ набрав 35 очок, випереджаючи "Динамо" на 9 балів і зрівнявшись за очками з "Шахтарем".
Ключовими факторами успіху стали новий тренер Віталій Пономарьов та нападник Проспер Обах, який у перших турах став одним із найрезультативніших гравців ліги.
Але, віднині нігерійський вінгер офіційно змінив клуб. Тепер він гравець донецького "Шахтаря".
"ЛНЗ" демонструє найнадійнішу оборону УПЛ, пропустивши всього 8 голів, та здобув важливі перемоги над головними конкурентами: "Шахтарем", "Динамо" та "Полісся".
На зимову перерву команда йде з можливістю поліпшити власний рекорд за набраними очками, хоча Обах уже перейшов до "Шахтаря".
Літнє міжсезоння принесло зміни на тренерському містку обох команд. "Шахтар" очолив Арда Туран, а Руслан Ротань очолив "Полісся". Обидва клуби вже відчули позитивний ефект - "гірники" впевнено йдуть у верхній частині таблиці, а житомиряни демонструють рекордний результат у своїй історії, набравши 30 очок.
Кадрові зміни та грамотна ротація складу дозволяють командам тримати темп на обох фронтах: УПЛ та єврокубках. Для обох клубів завдання на другу частину сезону — чемпіонство, оскільки друге місце не гарантує єврокубкову кваліфікацію.
Кияни завершили перше коло на шостому місці з 26 очками. Серія поразок і проблеми у єврокубках призвели до зміни головного тренера, і зараз Ігор Костюк намагається налагодити гру молодих футболістів.
"Олександрія" після 16 турів перебуває на передостанньому місці. Новий тренер Кирило Нестеренко ще не встиг суттєво змінити хід чемпіонату, і команді доведеться боротися за виживання у другій частині сезону.
Серед чотирьох новачків УПЛ найкращий результат показав "Металіст 1925", який із матчем у запасі посідає сьоме місце.
Решта дебютантів - "Кудрівка", "Епіцентр" і "Полтава" - опинилися поруч із зоною вильоту.
Поєдинок у Житомирі став демонстрацією стратегічної гнучкості Руслана Ротаня.
Попри кадрові проблеми, "Полісся" здобуло важливу перемогу 3:2 завдяки точним діям Брагару, Гуцуляка та Гайдучика.
Львівські "Карпати" боролися до останнього, але цього було недостатньо.
"ЛНЗ" і "Рух" показали значний прогрес під керівництвом Пономарьова. У "Руха" відкрився нападник Бабукарр Фаал, який оформив дубль у передостанньому турі.
У "Динамо" новий тренер Костюк робить ставку на молодь, а "Шахтар" демонструє неймовірну глибину складу і високий рівень ротації, що робить команду явним фаворитом чемпіонату.
Раніше стало відомо, на якому місці в оновленому рейтингу ФІФА завершує рік жіноча збірна України.
Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".