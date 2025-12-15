ЛНЗ сенсаційно лідирує в УПЛ: як обігнали "Шахтар" і "Динамо"

ЛНЗ - сенсаційний лідер першого кола

Черкаська команда продовжує дивувати, ведучи боротьбу не лише за місце у топ-3, а й за титул. Після 16 матчів ЛНЗ набрав 35 очок, випереджаючи "Динамо" на 9 балів і зрівнявшись за очками з "Шахтарем".

Ключовими факторами успіху стали новий тренер Віталій Пономарьов та нападник Проспер Обах, який у перших турах став одним із найрезультативніших гравців ліги.

Але, віднині нігерійський вінгер офіційно змінив клуб. Тепер він гравець донецького "Шахтаря".

"ЛНЗ" демонструє найнадійнішу оборону УПЛ, пропустивши всього 8 голів, та здобув важливі перемоги над головними конкурентами: "Шахтарем", "Динамо" та "Полісся".

На зимову перерву команда йде з можливістю поліпшити власний рекорд за набраними очками, хоча Обах уже перейшов до "Шахтаря".

"Шахтар" і "Полісся" стартують з новим тренерським штабом

Літнє міжсезоння принесло зміни на тренерському містку обох команд. "Шахтар" очолив Арда Туран, а Руслан Ротань очолив "Полісся". Обидва клуби вже відчули позитивний ефект - "гірники" впевнено йдуть у верхній частині таблиці, а житомиряни демонструють рекордний результат у своїй історії, набравши 30 очок.

Кадрові зміни та грамотна ротація складу дозволяють командам тримати темп на обох фронтах: УПЛ та єврокубках. Для обох клубів завдання на другу частину сезону — чемпіонство, оскільки друге місце не гарантує єврокубкову кваліфікацію.

"Динамо" та "Олександрія": провали і надії на другу частину сезону

Кияни завершили перше коло на шостому місці з 26 очками. Серія поразок і проблеми у єврокубках призвели до зміни головного тренера, і зараз Ігор Костюк намагається налагодити гру молодих футболістів.

"Олександрія" після 16 турів перебуває на передостанньому місці. Новий тренер Кирило Нестеренко ще не встиг суттєво змінити хід чемпіонату, і команді доведеться боротися за виживання у другій частині сезону.

Новачки сезону: хто утримався, а хто в зоні вильоту

Серед чотирьох новачків УПЛ найкращий результат показав "Металіст 1925", який із матчем у запасі посідає сьоме місце.

Решта дебютантів - "Кудрівка", "Епіцентр" і "Полтава" - опинилися поруч із зоною вильоту.

Матч туру: "Полісся" проти "Карпат"

Поєдинок у Житомирі став демонстрацією стратегічної гнучкості Руслана Ротаня.

Попри кадрові проблеми, "Полісся" здобуло важливу перемогу 3:2 завдяки точним діям Брагару, Гуцуляка та Гайдучика.

Львівські "Карпати" боролися до останнього, але цього було недостатньо.

Ключові гравці та досягнення першого кола

"ЛНЗ" і "Рух" показали значний прогрес під керівництвом Пономарьова. У "Руха" відкрився нападник Бабукарр Фаал, який оформив дубль у передостанньому турі.

У "Динамо" новий тренер Костюк робить ставку на молодь, а "Шахтар" демонструє неймовірну глибину складу і високий рівень ротації, що робить команду явним фаворитом чемпіонату.

Турнірна таблиця УПЛ після першого кола: