ЛНЗ з черговою перемогою впритул наблизився до "Шахтаря": як виглядає таблиця УПЛ прямо зараз

Один з несподіваних лідерів сезону української Прем'єр-ліги – черкаський ЛНЗ – у першому матчі 13-го туру без проблем розібрався з "Полтавою" та продовжує дихати у спину донецькому "Шахтарю".

УПЛ, 13-й тур

"Полтава" – ЛНЗ – 0:2

Голи: Проспер, 31, 64

Як пройшла гра

Черкаська команда одразу взяла м'яч під контроль і почала методично тиснути на захист полтавців. На 31-й хвилині Драмбаєв від власної половини поля видав точний пас на хід Просперу. Нігерійський вінгер у швидкому прориві обіграв трьох захисників суперника та влучно пробив у дальній кут – 0:1.

Після перерви черкасці продовжили тиснути на ворота "Полтави". І це дало результат. На 64-й хвилині після подачі штрафного голкіпер господарів Восконян невдало вибив м’яч – просто на ногу тому ж Просперу. Нігерієць технічно перекинув голкіпера й оформив дубль – 0:2.

Турнірне становище

Після перемоги ЛНЗ набрав 26 очок та закріпився на другому місці. Відставання від лідера – "Шахтаря" – скоротилось до одного пункту. Але у "гірників" ще матч у запасі.

Таблиця УПЛ, топ-5

"Шахтар" – 27 очок (12 матчів) ЛНЗ – 26 (13) "Полісся" – 23 (12) "Динамо" – 20 (12) "Кривбас" – 20 (12)

Матч "Полтава" – ЛНЗ відкрив програму 13-го туру. Інші поєдинки відбудуться 22-24 листопада.