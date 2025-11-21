ЛНЗ з черговою перемогою впритул наблизився до "Шахтаря": як виглядає таблиця УПЛ прямо зараз
Один з несподіваних лідерів сезону української Прем'єр-ліги – черкаський ЛНЗ – у першому матчі 13-го туру без проблем розібрався з "Полтавою" та продовжує дихати у спину донецькому "Шахтарю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
УПЛ, 13-й тур
"Полтава" – ЛНЗ – 0:2
Голи: Проспер, 31, 64
Як пройшла гра
Черкаська команда одразу взяла м'яч під контроль і почала методично тиснути на захист полтавців. На 31-й хвилині Драмбаєв від власної половини поля видав точний пас на хід Просперу. Нігерійський вінгер у швидкому прориві обіграв трьох захисників суперника та влучно пробив у дальній кут – 0:1.
Після перерви черкасці продовжили тиснути на ворота "Полтави". І це дало результат. На 64-й хвилині після подачі штрафного голкіпер господарів Восконян невдало вибив м’яч – просто на ногу тому ж Просперу. Нігерієць технічно перекинув голкіпера й оформив дубль – 0:2.
Турнірне становище
Після перемоги ЛНЗ набрав 26 очок та закріпився на другому місці. Відставання від лідера – "Шахтаря" – скоротилось до одного пункту. Але у "гірників" ще матч у запасі.
Таблиця УПЛ, топ-5
- "Шахтар" – 27 очок (12 матчів)
- ЛНЗ – 26 (13)
- "Полісся" – 23 (12)
- "Динамо" – 20 (12)
- "Кривбас" – 20 (12)
Матч "Полтава" – ЛНЗ відкрив програму 13-го туру. Інші поєдинки відбудуться 22-24 листопада.
