ЛНЗ з черговою перемогою впритул наблизився до "Шахтаря": як виглядає таблиця УПЛ прямо зараз

П'ятниця 21 листопада 2025 19:13
ЛНЗ з черговою перемогою впритул наблизився до "Шахтаря": як виглядає таблиця УПЛ прямо зараз Фото: Проспер оформив дубль у ворота "Полтави" (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

Один з несподіваних лідерів сезону української Прем'єр-ліги – черкаський ЛНЗ – у першому матчі 13-го туру без проблем розібрався з "Полтавою" та продовжує дихати у спину донецькому "Шахтарю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 13-й тур

"Полтава" – ЛНЗ – 0:2

Голи: Проспер, 31, 64

Як пройшла гра

Черкаська команда одразу взяла м'яч під контроль і почала методично тиснути на захист полтавців. На 31-й хвилині Драмбаєв від власної половини поля видав точний пас на хід Просперу. Нігерійський вінгер у швидкому прориві обіграв трьох захисників суперника та влучно пробив у дальній кут – 0:1.

Після перерви черкасці продовжили тиснути на ворота "Полтави". І це дало результат. На 64-й хвилині після подачі штрафного голкіпер господарів Восконян невдало вибив м’яч – просто на ногу тому ж Просперу. Нігерієць технічно перекинув голкіпера й оформив дубль – 0:2.

Турнірне становище

Після перемоги ЛНЗ набрав 26 очок та закріпився на другому місці. Відставання від лідера – "Шахтаря" – скоротилось до одного пункту. Але у "гірників" ще матч у запасі.

Таблиця УПЛ, топ-5

  1. "Шахтар" – 27 очок (12 матчів)
  2. ЛНЗ – 26 (13)
  3. "Полісся" – 23 (12)
  4. "Динамо" – 20 (12)
  5. "Кривбас" – 20 (12)

Матч "Полтава" – ЛНЗ відкрив програму 13-го туру. Інші поєдинки відбудуться 22-24 листопада.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Шахтаря" офіційно завершив кар'єру.

Також згадали всі голи за збірну Олексія Гуцуляка - найкращого бомбардира команди в 2025 році.

