ЛНЗ с очередной победой вплотную приблизился к "Шахтеру": как выглядит таблица УПЛ прямо сейчас
Один из неожиданных лидеров сезона украинской Премьер-лиги - черкасский ЛНЗ - в первом матче 13-го тура без проблем разобрался с "Полтавой" и продолжает дышать в спину донецкому "Шахтеру".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
УПЛ, 13-й тур
"Полтава" - ЛНЗ - 0:2
Голы: Проспер, 31, 64
Как прошла игра
Черкасская команда сразу взяла мяч под контроль и начала методично давить на защиту полтавчан. На 31-й минуте Драмбаев с собственной половины поля выдал точный пас на ход Просперу. Нигерийский вингер в быстром прорыве обыграл трех защитников соперника и точно пробил в дальний угол - 0:1.
После перерыва черкасцы продолжили давить на ворота "Полтавы". И это дало результат. На 64-й минуте после подачи штрафного голкипер хозяев Восконян неудачно выбил мяч - прямо на ногу тому же Просперу. Нигериец технично перебросил голкипера и оформил дубль - 0:2.
Турнирное положение
После победы ЛНЗ набрал 26 очков и закрепился на втором месте. Отставание от лидера - "Шахтера" - сократилось до одного пункта. Но у "горняков" еще матч в запасе.
Таблица УПЛ, топ-5
- "Шахтер" - 27 очков (12 матчей)
- ЛНЗ - 26 (13)
- "Полесье" - 23 (12)
- "Динамо" - 20 (12)
- "Кривбасс" - 20 (12)
Матч "Полтава" - ЛНЗ открыл программу 13-го тура. Остальные поединки состоятся 22-24 ноября.
