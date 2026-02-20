Фатальне падіння та шанс на "золото": лише один українець - у фіналі Олімпіади з фристайлу

Україна втратила майже всіх представників у фристайлі на зимових Іграх-2026. Після виснажливої кваліфікації, яку переносили через негоду, боротьбу за медалі продовжить лише Олександр Окіпнюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рпезультат змагань.
Читайте: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади
Через складні метеоумови чоловічі змагання з лижної акробатики стартували із дводенною затримкою.
У відборі взяли участь четверо українських атлетів: Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, а також дебютанти Олімпійських ігор - Ян Гаврюк та Максим Кузнецов.
Формат відбору передбачав два етапи.
Шістка найкращих отримувала прямі путівки до вирішальної стадії за підсумками першої спроби, а ще шість вакантних місць розігрувалися у другому раунді.
Олександру Окіпнюку вдалося вирішити питання виходу у фінал максимально швидко.
Виконавши стрибок Back Double Full-Full-Full, українець отримав від суддів 112.67 бала.
Цей результат дозволив йому посісти шосте місце та достроково кваліфікуватися до наступного етапу.
Для Олександра це вже другий поспіль олімпійський фінал у кар'єрі.
Натомість головна надія збірної, Дмитро Котовський, не зміг реалізувати свій потенціал.
Після невдачі у першій спробі лідер команди вирішив спростити програму у другому раунді, обравши стрибок Back Full-Double Full-Full.
Проте припустився помилки під час приземлення, впав і отримав лише 80.97 бала. У підсумковому протоколі Котовський опинився на 17-й позиції.
Інші представники "синьо-жовтих" також не змогли втрутитися у боротьбу за топ-12.
Ян Гаврюк та Максим Кузнецов завершили виступи на 21-му та 23-му місцях відповідно.
Найвищий бал у кваліфікації продемонстрував китайський фристайліст Лі Тіанма (127.50).
...
Фінальні стрибки, де Окіпнюк змагатиметься за потрапляння до суперфіналу (топ-6), розпочнуться сьогодні о 14:30 за київським часом.
Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.