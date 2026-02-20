Фатальне падіння та шанс на "золото": лише один українець - у фіналі Олімпіади з фристайлу

Негода та зміна планів

Через складні метеоумови чоловічі змагання з лижної акробатики стартували із дводенною затримкою.

У відборі взяли участь четверо українських атлетів: Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, а також дебютанти Олімпійських ігор - Ян Гаврюк та Максим Кузнецов.

Формат відбору передбачав два етапи.

Шістка найкращих отримувала прямі путівки до вирішальної стадії за підсумками першої спроби, а ще шість вакантних місць розігрувалися у другому раунді.

Тріумф Окіпнюка та фіаско фаворита

Олександру Окіпнюку вдалося вирішити питання виходу у фінал максимально швидко.

Виконавши стрибок Back Double Full-Full-Full, українець отримав від суддів 112.67 бала.

Цей результат дозволив йому посісти шосте місце та достроково кваліфікуватися до наступного етапу.

Для Олександра це вже другий поспіль олімпійський фінал у кар'єрі.

Натомість головна надія збірної, Дмитро Котовський, не зміг реалізувати свій потенціал.

Після невдачі у першій спробі лідер команди вирішив спростити програму у другому раунді, обравши стрибок Back Full-Double Full-Full.

Проте припустився помилки під час приземлення, впав і отримав лише 80.97 бала. У підсумковому протоколі Котовський опинився на 17-й позиції.

Результати та плани на фінал

Інші представники "синьо-жовтих" також не змогли втрутитися у боротьбу за топ-12.

Ян Гаврюк та Максим Кузнецов завершили виступи на 21-му та 23-му місцях відповідно.

Найвищий бал у кваліфікації продемонстрував китайський фристайліст Лі Тіанма (127.50).

Лижна акробатика. Кваліфікація (чоловіки):

Пірмін Вернер (Швейцарія) - 122.17 Ці Гуанпу (Китай) - 120.80 Сіньді Ван (Китай) - 118.10

...

6. Олександр Окіпнюк (Україна) - 112.67

17. Дмитро Котовський (Україна) - 95.16

21. Ян Гаврюк (Україна) - 84.07

23. Максим Кузнецов (Україна) - 68.88

Фінальні стрибки, де Окіпнюк змагатиметься за потрапляння до суперфіналу (топ-6), розпочнуться сьогодні о 14:30 за київським часом.