Роковое падение и шанс на "золото": только один украинец - в финале Олимпиады по фристайлу

Украина потеряла почти всех представителей во фристайле на зимних Играх-2026. После изнурительной квалификации, которую переносили из-за непогоды, борьбу за медали продолжит лишь Александр Окипнюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рпезультат соревнований.
Из-за сложных метеоусловий мужские соревнования по лыжной акробатике стартовали с двухдневной задержкой.
В отборе приняли участие четверо украинских атлетов: Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский, а также дебютанты Олимпийских игр - Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.
Формат отбора предусматривал два этапа.
Шестерка лучших получала прямые путевки в решающую стадию по итогам первой попытки, а еще шесть вакантных мест разыгрывались во втором раунде.
Александру Окипнюку удалось решить вопрос выхода в финал максимально быстро.
Выполнив прыжок Back Double Full-Full-Full, украинец получил от судей 112.67 балла.
Этот результат позволил ему занять шестое место и досрочно квалифицироваться в следующий этап.
Для Александра это уже второй подряд олимпийский финал в карьере.
Зато главная надежда сборной, Дмитрий Котовский, не смог реализовать свой потенциал.
После неудачи в первой попытке лидер команды решил упростить программу во втором раунде, выбрав прыжок Back Full-Double Full-Full.
Однако допустил ошибку во время приземления, упал и получил лишь 80.97 балла. В итоговом протоколе Котовский оказался на 17-й позиции.
Другие представители "сине-желтых" также не смогли вмешаться в борьбу за топ-12.
Ян Гаврюк и Максим Кузнецов завершили выступления на 21-м и 23-м местах соответственно.
Самый высокий балл в квалификации продемонстрировал китайский фристайлист Ли Тианма (127.50).
Финальные прыжки, где Окипнюк будет соревноваться за попадание в суперфинал (топ-6), начнутся сегодня в 14:30 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали об историческом дебюте украинцев в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026.