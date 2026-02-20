Роковое падение и шанс на "золото": только один украинец - в финале Олимпиады по фристайлу

Непогода и изменение планов

Из-за сложных метеоусловий мужские соревнования по лыжной акробатике стартовали с двухдневной задержкой.

В отборе приняли участие четверо украинских атлетов: Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский, а также дебютанты Олимпийских игр - Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.

Формат отбора предусматривал два этапа.

Шестерка лучших получала прямые путевки в решающую стадию по итогам первой попытки, а еще шесть вакантных мест разыгрывались во втором раунде.

Триумф Окипнюка и фиаско фаворита

Александру Окипнюку удалось решить вопрос выхода в финал максимально быстро.

Выполнив прыжок Back Double Full-Full-Full, украинец получил от судей 112.67 балла.

Этот результат позволил ему занять шестое место и досрочно квалифицироваться в следующий этап.

Для Александра это уже второй подряд олимпийский финал в карьере.

Зато главная надежда сборной, Дмитрий Котовский, не смог реализовать свой потенциал.

После неудачи в первой попытке лидер команды решил упростить программу во втором раунде, выбрав прыжок Back Full-Double Full-Full.

Однако допустил ошибку во время приземления, упал и получил лишь 80.97 балла. В итоговом протоколе Котовский оказался на 17-й позиции.

Результаты и планы на финал

Другие представители "сине-желтых" также не смогли вмешаться в борьбу за топ-12.

Ян Гаврюк и Максим Кузнецов завершили выступления на 21-м и 23-м местах соответственно.

Самый высокий балл в квалификации продемонстрировал китайский фристайлист Ли Тианма (127.50).

Лыжная акробатика. Квалификация (мужчины):

Пирмин Вернер (Швейцария) - 122.17 Ци Гуанпу (Китай) - 120.80 Синьди Ван (Китай) - 118.10

...

6. Александр Окипнюк (Украина) - 112.67

17. Дмитрий Котовский (Украина) - 95.16

21. Ян Гаврюк (Украина) - 84.07

23. Максим Кузнецов (Украина) - 68.88

Финальные прыжки, где Окипнюк будет соревноваться за попадание в суперфинал (топ-6), начнутся сегодня в 14:30 по киевскому времени.