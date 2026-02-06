ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Як діти Лілії Ребрик переживають війну: телеведуча поділилася досвідом родини

П'ятниця 06 лютого 2026 11:35
UA EN RU
Як діти Лілії Ребрик переживають війну: телеведуча поділилася досвідом родини Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча та багатодітна матір Лілія Ребрик відверто поділилася, як її доньки переживають повномасштабну війну.

Особистими переживаннями вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Як діти Лілії Ребрик реагують на війну

Лілія згадує, що найважчим для неї стали не побутові труднощі, а зміна пріоритетів у дітей. Замість іграшок доньки почали цікавитися питаннями життя та смерті.

"Мені було так сумно, коли Поля не просила привезти їй якусь іграшку. Вона питала, чи нас там не вб'ють. Хотілося, аби діти іграшки замовляли, а не такі теми порушували. Вони часто питають, чому в реальності перемагає зло, якщо в казках завжди навпаки", - зізнається ведуча.

Одним із найстрашніших моментів став обстріл Києва, коли родина перебувала на 22-му поверсі. Тоді маленька Поліна нагадала мамі про її обіцянку.

Як діти Лілії Ребрик переживають війну: телеведуча поділилася досвідом родиниЛілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вона дуже плакала і казала: "Мам, ну ти ж обіцяла, що нас війна не застане". Я відповіла, що обіцяла зробити все можливе", - ділиться Ребрик.

Війна вплинула і на творчий шлях старшої доньки Діани. Професійна танцівниця, яка змалечку жила паркетом, після початку вторгнення закрилася в собі.

"Вона не говорила, що це не на часі, але казала: "Я не можу". Танцювальна студія розпалася, багато хто поїхав за кордон. Мені було дуже прикро, бо діти повинні мріяти й займатися улюбленою справою", - розповідає Лілія.

Зараз родина Ребрик живе за містом, намагаючись створити для дітей максимально безпечні умови.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія Ребрик Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу Діти
Новини
Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунають вибухи
Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунають вибухи
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ