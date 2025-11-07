Ліга конференцій: на яких місцях "Шахтар" і "Динамо" та чи проходять вони у плей-офф

Половина шляху – позаду

На відміну від Ліги чемпіонів та Ліги Європи, основний етап Ліги конференцій складається не з восьми, а з шести турів. Тому, зігравши по три поєдинки, "Динамо" і "Шахтар" вже пройшли половину турнірного шляху.

"Гірники" здобули другу перемогу та набрали шість очок. Це дозволило команді піднятися в загальній таблиці на 10-ту сходинку.

Столичний колектив, одержав першу перемогу, значно при цьому покращивши різницю забитих та пропущених голів (було – 0:5, стало – 6:5). Позитивний баланс разом з трьома очками дозволив киянам скочити в таблиці на 24-ту сходинку – останню, що дає шанс на плей-офф.

Нагадаємо, що до наступного етапу напряму виходять вісім найкращих команд. А ті, хто розміститься на позиціях з 9-ї по 24-ту - зіграють в стикових зустрічах.

Обидві наші команди наразі претендують саме на стики: "Шахтар" – як сіяна команда, "Динамо" – як несіяна. Тобто теоретично навіть можуть перетнутися.

Лідери та аутсайдери

За підсумками третього туру ЛК на вершині турнірної таблиці закріпилось три команди – турецький "Самсунспор", словенський "Целє" та німецький "Майнц" – лише вони мають стовідсотковий результат на екваторі турніру.

Натомість серед відвертих аутсайдерів – братиславський "Слован", мальтійський "Хамрун Спартанс" та австрійський "Рапід". Всі три команди поки йдуть без очок.

Що далі для українських клубів

І "Динамо", і "Шахтарю" ще мають зіграти по три поєдинки. Найближчі матчі – в кінці листопада, після паузи на матчі збірних. Ще два тури будуть зіграні в грудні.

Матчі українських команд в основному раунді ЛК

27 листопада

"Омонія" (Кіпр) – "Динамо"

"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Шахтар"

11 грудня

"Фіорентина" (Італія) – "Динамо"

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Шахтар"

18 грудня

"Динамо" – "Ноа" (Вірменія)

"Шахтар" – "Рієка" (Хорватія)

Зазначимо, що у минулому сезоні мінімальним показником, з яким команди виходили у плей-офф – було 7 балів (але – не гарантія, одна команда з цією кількістю залишилась за бортом). А от 8 очок гарантували участь у стикових матчах.

У топ-8 фінішували клуби, які взяли по 12 балів і найкраща з чотирьох, що мали по 11 пунктів.