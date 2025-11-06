Ліга чемпіонів: усі результати 4 туру та турнірна таблиця

Учасники основного етапу Ліги чемпіонів досягли екватору: зіграли по чотири поєдинки із восьми. Попереду в кожного з клубів – ще стільки ж матчів, але вже можна зробити певні висновки та підбити проміжні підсумки.
Про стан справ у головному єврокубку – інформує РБК-Україна.
П'ять команд підійшли до поєдинків туру, маючи стовідсоткові показники – по три перемоги та 9 залікових балів в активі. Це – "Баварія", "Арсенал", "Інтер", ПСЖ та "Реал".
Щонайменше одна з них повинна була зазнати втрати, адже у Парижі ПСЖ зустрічався з "Баварією". Німецький клуб виграв – 2:1 та завдав чинному володарю титулу першої поразки в турнірі.
Також вперше поступився "Реал", який мінімально програв у Англії "Ліверпулю" – 0:1.
Найрезультативнішим у четвертому турі став матч "Брюгге" з "Барселоною": суперники влаштували гольову перестрілку – 3:3.
До сенсаційних результатів можна віднести нічию у Баку, де "Карабах" грав клубним чемпіоном світу "Челсі". Після першого тайму азербайджанський клуб вів у рахунку (2:1), проте лондонським "аристократам" вдалося врятуватися.
Інший новачок основного раунду – кіпрський "Пафос" здобув першу перемогу в турнірі. Кривдники київського "Динамо" вдома перемогли "Вільярреал" – 1:0.
Усі результати 4-го туру
Таким чином, після 4-го туру на вершині турнірної таблиці з максимальною кількістю очок (12) перебувають три команди – "Баварія", "Арсенал" та "Інтер".
За ними -- "Манчестер Сіті" (10 очок). Далі – ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ліверпуль" та "Галатасарай", які мають по 9 балів. Це головні претенденти на прямі путівки до 1/8 фіналу, куди вийдуть вісім найкращих команд.
Серед аутсайдерів турніру – "Вільярреал", "Копенгаген" та "Кайрат" (у всіх – по 1 пункту). Але головними невдахами залишаються "Бенфіка" та "Аякс", які ще не взяли жодного очка.
Гонку голеадорів очолюють троє видатних майстрів своєї справи.
Усі вони мають в активі по п'ять забитих м'ячів.
