Збірна Франції втратила найкращого футболіста перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026

Збірна Франції залишилася без лідера перед матчами відбору мундіаля-2026 у листопаді. Проти України не зіграє найкращий футболіст світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Еquipe .

Травма в Лізі чемпіонів

Чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле отримав чергову травму під час поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та мюнхенською "Баварією" (1:2).

На 22-й хвилині француз відправив м'яч у сітку воріт суперників, однак після перевірки ВАР гол скасували через мінімальний офсайд. А вже через дві хвилини вінгер схопився за задню поверхню стегна та, кульгаючи, попросив заміну.

Луїс Енріке замінив його на Бредлі Барколя, а сам Дембеле залишив поле, не приховуючи розчарування.

Реакція тренера та медогляд

Після матчу головний тренер парижан Луїс Енріке підтвердив, що Дембеле отримав нову травму литкового м'яза, яка не пов'язана з попереднім пошкодженням.

"Думаю, це ніяк не пов'язано з попередньою травмою. Це щось нове", - поділився наставник.

Остаточний діагноз стане відомий після повного медичного обстеження. Саме тоді визначать терміни його відновлення.

Хронічні проблеми

Це вже не перше пошкодження Дембеле у цьому сезоні. Раніше він пропустив сім матчів через травму задньої поверхні стегна, отриману ще у вересні – саме під час гри збірної Франції проти України.

Тепер він ризикує знову не зіграти з "синьо-жовтими" – у домашньому для французів матчі, який відбудеться 13 листопада на арені "Парк-де-Пренс". Окрім підопічних Сергія Реброва, "триколірні" також зіграють на виїзді з Азербайджаном (16 листопада).

Турнірне становище та заключні матчі

Збірна Україна в листопаді проведе заключні поєдинки групової стадії кваліфікації ЧС-2026.

Українська команда зіграє проти Франції (13 числа – на виїзді) та Ісландії (16-го – номінально вдома). Зараз у турнірній таблиці "синьо-жовті" посідають 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.