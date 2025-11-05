Збірна Франції втратила найкращого футболіста перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026
Збірна Франції залишилася без лідера перед матчами відбору мундіаля-2026 у листопаді. Проти України не зіграє найкращий футболіст світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Еquipe.
Травма в Лізі чемпіонів
Чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле отримав чергову травму під час поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та мюнхенською "Баварією" (1:2).
На 22-й хвилині француз відправив м'яч у сітку воріт суперників, однак після перевірки ВАР гол скасували через мінімальний офсайд. А вже через дві хвилини вінгер схопився за задню поверхню стегна та, кульгаючи, попросив заміну.
Луїс Енріке замінив його на Бредлі Барколя, а сам Дембеле залишив поле, не приховуючи розчарування.
Реакція тренера та медогляд
Після матчу головний тренер парижан Луїс Енріке підтвердив, що Дембеле отримав нову травму литкового м'яза, яка не пов'язана з попереднім пошкодженням.
"Думаю, це ніяк не пов'язано з попередньою травмою. Це щось нове", - поділився наставник.
Остаточний діагноз стане відомий після повного медичного обстеження. Саме тоді визначать терміни його відновлення.
Хронічні проблеми
Це вже не перше пошкодження Дембеле у цьому сезоні. Раніше він пропустив сім матчів через травму задньої поверхні стегна, отриману ще у вересні – саме під час гри збірної Франції проти України.
Тепер він ризикує знову не зіграти з "синьо-жовтими" – у домашньому для французів матчі, який відбудеться 13 листопада на арені "Парк-де-Пренс". Окрім підопічних Сергія Реброва, "триколірні" також зіграють на виїзді з Азербайджаном (16 листопада).
Турнірне становище та заключні матчі
Збірна Україна в листопаді проведе заключні поєдинки групової стадії кваліфікації ЧС-2026.
Українська команда зіграє проти Франції (13 числа – на виїзді) та Ісландії (16-го – номінально вдома). Зараз у турнірній таблиці "синьо-жовті" посідають 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.
За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.
