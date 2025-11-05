ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Збірна Франції втратила найкращого футболіста перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026

Середа 05 листопада 2025 20:19
UA EN RU
Збірна Франції втратила найкращого футболіста перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026 Фото: Усман Дембеле (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Франції залишилася без лідера перед матчами відбору мундіаля-2026 у листопаді. Проти України не зіграє найкращий футболіст світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Еquipe.

Травма в Лізі чемпіонів

Чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле отримав чергову травму під час поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та мюнхенською "Баварією" (1:2).

На 22-й хвилині француз відправив м'яч у сітку воріт суперників, однак після перевірки ВАР гол скасували через мінімальний офсайд. А вже через дві хвилини вінгер схопився за задню поверхню стегна та, кульгаючи, попросив заміну.

Луїс Енріке замінив його на Бредлі Барколя, а сам Дембеле залишив поле, не приховуючи розчарування.

Реакція тренера та медогляд

Після матчу головний тренер парижан Луїс Енріке підтвердив, що Дембеле отримав нову травму литкового м'яза, яка не пов'язана з попереднім пошкодженням.

"Думаю, це ніяк не пов'язано з попередньою травмою. Це щось нове", - поділився наставник.

Остаточний діагноз стане відомий після повного медичного обстеження. Саме тоді визначать терміни його відновлення.

Хронічні проблеми

Це вже не перше пошкодження Дембеле у цьому сезоні. Раніше він пропустив сім матчів через травму задньої поверхні стегна, отриману ще у вересні – саме під час гри збірної Франції проти України.

Тепер він ризикує знову не зіграти з "синьо-жовтими" – у домашньому для французів матчі, який відбудеться 13 листопада на арені "Парк-де-Пренс". Окрім підопічних Сергія Реброва, "триколірні" також зіграють на виїзді з Азербайджаном (16 листопада).

Турнірне становище та заключні матчі

Збірна Україна в листопаді проведе заключні поєдинки групової стадії кваліфікації ЧС-2026.

Українська команда зіграє проти Франції (13 числа – на виїзді) та Ісландії (16-го – номінально вдома). Зараз у турнірній таблиці "синьо-жовті" посідають 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

Раніше ми повідомили про особливості нової форми, в якій збірна України зіграє в листопаді.

Також дізнайтеся, кого Сергій Ребров викликав на матчі проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Франція Чемпіонат світу
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце