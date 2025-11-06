RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Лига чемпионов: все результаты 4 тура и турнирная таблица

Фото: Основной этап ЛЧ добрался до экватора (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Участники основного этапа Лиги чемпионов достигли экватора: сыграли по четыре поединка из восьми. Впереди у каждого из клубов - еще столько же матчей, но уже можно сделать определенные выводы и подвести промежуточные итоги.

О состоянии дел в главном еврокубке - информирует РБК-Украина.

Потери лидеров и первый успех обидчиков "Динамо"

Пять команд подошли к поединкам тура, имея стопроцентные показатели - по три победы и 9 зачетных баллов в активе. Это - "Бавария", "Арсенал", "Интер", ПСЖ и "Реал".

По меньшей мере одна из них должна была понести потери, ведь в Париже ПСЖ встречался с "Баварией". Немецкий клуб выиграл - 2:1 и нанес действующему обладателю титула первое поражение в турнире.

Также впервые уступил "Реал", который минимально проиграл в Англии "Ливерпулю" - 0:1.

Самым результативным в четвертом туре стал матч "Брюгге" с "Барселоной": соперники устроили голевую перестрелку - 3:3.

К сенсационным результатам можно отнести ничью в Баку, где "Карабах" играл клубным чемпионом мира "Челси". После первого тайма азербайджанский клуб вел в счете (2:1), однако лондонским "аристократам" удалось спастись.

Другой новичок основного раунда - кипрский "Пафос" одержал первую победу в турнире. Обидчики киевского "Динамо" дома победили "Вильярреал" - 1:0.

Все результаты 4-го тура

  • "Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:0
  • "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3
  • "Атлетико" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) - 3:1
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Монако" (Франция) - 0:1
  • "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:0
  • "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
  • ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 1:2
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 4:0
  • "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 2:2
  • "Пафос" (Кипр) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 0:3
  • "Бенфика" (Португалия) - "Байер" (Германия) - 0:1
  • "Брюгге" (Бельгия) - "Барселона" (Испания) - 3:3
  • "Интер" (Италия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:1
  • "Марсель" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 0:1
  • "Ньюкасл" (Англия) - "Атлетик" (Испания) - 2:0

Трое на вершине

Таким образом, после 4-го тура на вершине турнирной таблицы с максимальным количеством очков (12) находятся три команды - "Бавария", "Арсенал" и "Интер".

За ними - "Манчестер Сити" (10 очков). Далее - ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ливерпуль" и "Галатасарай", которые имеют по 9 баллов. Это главные претенденты на прямые путевки в 1/8 финала, куда выйдут восемь лучших команд.

Среди аутсайдеров турнира - "Вильярреал", "Копенгаген" и "Кайрат" (у всех - по 1 пункту). Но главными неудачниками остаются "Бенфика" и "Аякс", которые еще не взяли ни одного очка.

Кто лидер среди бомбардиров

Гонку голеадоров возглавляют трое выдающихся мастеров своего дела.

  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Все они имеют в активе по пять забитых мячей.

