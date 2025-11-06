Лига чемпионов: все результаты 4 тура и турнирная таблица

Участники основного этапа Лиги чемпионов достигли экватора: сыграли по четыре поединка из восьми. Впереди у каждого из клубов - еще столько же матчей, но уже можно сделать определенные выводы и подвести промежуточные итоги.
О состоянии дел в главном еврокубке - информирует РБК-Украина.
Пять команд подошли к поединкам тура, имея стопроцентные показатели - по три победы и 9 зачетных баллов в активе. Это - "Бавария", "Арсенал", "Интер", ПСЖ и "Реал".
По меньшей мере одна из них должна была понести потери, ведь в Париже ПСЖ встречался с "Баварией". Немецкий клуб выиграл - 2:1 и нанес действующему обладателю титула первое поражение в турнире.
Также впервые уступил "Реал", который минимально проиграл в Англии "Ливерпулю" - 0:1.
Самым результативным в четвертом туре стал матч "Брюгге" с "Барселоной": соперники устроили голевую перестрелку - 3:3.
К сенсационным результатам можно отнести ничью в Баку, где "Карабах" играл клубным чемпионом мира "Челси". После первого тайма азербайджанский клуб вел в счете (2:1), однако лондонским "аристократам" удалось спастись.
Другой новичок основного раунда - кипрский "Пафос" одержал первую победу в турнире. Обидчики киевского "Динамо" дома победили "Вильярреал" - 1:0.
Все результаты 4-го тура
Таким образом, после 4-го тура на вершине турнирной таблицы с максимальным количеством очков (12) находятся три команды - "Бавария", "Арсенал" и "Интер".
За ними - "Манчестер Сити" (10 очков). Далее - ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ливерпуль" и "Галатасарай", которые имеют по 9 баллов. Это главные претенденты на прямые путевки в 1/8 финала, куда выйдут восемь лучших команд.
Среди аутсайдеров турнира - "Вильярреал", "Копенгаген" и "Кайрат" (у всех - по 1 пункту). Но главными неудачниками остаются "Бенфика" и "Аякс", которые еще не взяли ни одного очка.
Гонку голеадоров возглавляют трое выдающихся мастеров своего дела.
Все они имеют в активе по пять забитых мячей.
