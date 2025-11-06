Лига чемпионов: все результаты 4 тура и турнирная таблица

Потери лидеров и первый успех обидчиков "Динамо"

Пять команд подошли к поединкам тура, имея стопроцентные показатели - по три победы и 9 зачетных баллов в активе. Это - "Бавария", "Арсенал", "Интер", ПСЖ и "Реал".

По меньшей мере одна из них должна была понести потери, ведь в Париже ПСЖ встречался с "Баварией". Немецкий клуб выиграл - 2:1 и нанес действующему обладателю титула первое поражение в турнире.

Также впервые уступил "Реал", который минимально проиграл в Англии "Ливерпулю" - 0:1.

Самым результативным в четвертом туре стал матч "Брюгге" с "Барселоной": соперники устроили голевую перестрелку - 3:3.

К сенсационным результатам можно отнести ничью в Баку, где "Карабах" играл клубным чемпионом мира "Челси". После первого тайма азербайджанский клуб вел в счете (2:1), однако лондонским "аристократам" удалось спастись.

Другой новичок основного раунда - кипрский "Пафос" одержал первую победу в турнире. Обидчики киевского "Динамо" дома победили "Вильярреал" - 1:0.

Все результаты 4-го тура

"Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:0

"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3

"Атлетико" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) - 3:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Монако" (Франция) - 0:1

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:0

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 1:2

"Тоттенхэм" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 4:0

"Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 2:2

"Пафос" (Кипр) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0

"Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 0:3

"Бенфика" (Португалия) - "Байер" (Германия) - 0:1

"Брюгге" (Бельгия) - "Барселона" (Испания) - 3:3

"Интер" (Италия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:1

"Марсель" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 0:1

"Ньюкасл" (Англия) - "Атлетик" (Испания) - 2:0

Трое на вершине

Таким образом, после 4-го тура на вершине турнирной таблицы с максимальным количеством очков (12) находятся три команды - "Бавария", "Арсенал" и "Интер".

За ними - "Манчестер Сити" (10 очков). Далее - ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ливерпуль" и "Галатасарай", которые имеют по 9 баллов. Это главные претенденты на прямые путевки в 1/8 финала, куда выйдут восемь лучших команд.

Среди аутсайдеров турнира - "Вильярреал", "Копенгаген" и "Кайрат" (у всех - по 1 пункту). Но главными неудачниками остаются "Бенфика" и "Аякс", которые еще не взяли ни одного очка.

Кто лидер среди бомбардиров

Гонку голеадоров возглавляют трое выдающихся мастеров своего дела.

Гарри Кейн ("Бавария")

Килиан Мбаппе ("Реал")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Все они имеют в активе по пять забитых мячей.