Ліга чемпіонів шокує результатами: фіаско "Ліверпуля" та неймовірний камбек "Барселони"

У вівторок стартував раунд плей-оф найпрестижнішого єврокубка. Поки гранди АПЛ втрачали очки, мюнхенська "Баварія" та мадридський "Атлетико" влаштували справжні гольові феєрії, знявши питання про лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Турецька стіна для "мерсисайдців" та драма на "Сент-Джеймс Парк"

Стамбульський "Галатасарай" зумів створити головну сенсацію вечора, мінімально здолавши "Ліверпуль".

Долю зустрічі вирішив швидкий гол Маріо Леміна, який відзначився вже на 7-й хвилині. Англійці намагалися відігратися, проте гол Конате у другому таймі скасували через гру рукою.

Таким чином, підопічні Слота продовжили невтішну серію: "Ліверпуль" ще ні разу не перемагав цього суперника на його полі.

Паралельно у Ньюкаслі місцеві "сороки" ледь не втримали перемогу над "Барселоною".

Після безгольового першого тайму Харві Барнс вивів господарів уперед на 86-й хвилині.

Рятівником каталонців став Ламін Ямаль - юний талант реалізував пенальті на шостій компенсованій хвилині, встановивши остаточний паритет 1:1.

Розгромні перемоги фаворитів: 14 голів у двох матчах

Німецька "Баварія" продемонструвала тотальну домінацію в Бергамо.

Мюнхенці відправили у ворота "Аталанти" шість м'ячів. Дубль Майкла Олісе, а також влучні удари Станішича, Гнабрі, Джексона та Мусіали перетворили гру на формальність.

Господарі відповіли лише "голом престижу" від Палашича наприкінці зустрічі.

Не менш переконливим був мадридський "Атлетико".

Команда Дієго Сімеоне фактично розбила "Тоттенгем" ще до перерви, забивши чотири рази за 22 хвилини.

Підсумковий рахунок 5:2 на користь "матрацників" робить шанси лондонців на камбек у матчі-відповіді мінімальними.

Результати матчів 10 березня:

"Галатасарай" - "Ліверпуль" 1:0

"Аталанта" - "Баварія" 1:6

"Атлетико" - "Тоттенгем" 5:2

"Ньюкасл" - "Барселона" 1:1

Анонс головної битви середи

Вже сьогодні, 11 березня, відбудуться наступні чотири поєдинки 1/8 фіналу.

Центральною подією стане протистояння мадридського "Реала" та "Манчестер Сіті".

Наставник "вершкових" Альваро Арбелоа вже підігрів інтерес до гри, заявивши, що підготував спеціального "джокера", який має стати ключовою фігурою у протистоянні з командою Гвардіоли.