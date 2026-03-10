"Галатасарай" шокував Європу: швидкий гол залишив "Ліверпуль" без відповіді в ЛЧ
"Ліверпуль" поступився "Галатасараю" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Стамбульський клуб вдруге за сезон здолав англійців, реалізувавши швидкий гол. Доля путівки у чвертьфінал вирішиться в Англії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат мачів.
Швидкий гол та впевнена оборона "левів"
Турецький колектив, який потрапив до цієї стадії через виснажливі стикові матчі проти "Ювентуса" (загальний рахунок 7:5), продемонстрував кращу готовність на старті зустрічі.
Вже на 7-й хвилині "Галатасарай" вийшов уперед.
Після подачі з кутового Маріо Леміна виграв позиційну боротьбу в центрі штрафного майданчика та влучним ударом головою з близької відстані відправив м'яч у сітку.
VAR проти мерсисайдців
У другій половині гри підопічні Арне Слота перехопили ініціативу та намагалися відігратися.
На 72-й хвилині англійцям вдалося забити гол, проте радість гостей була передчасною.
Після втручання системи VAR головний арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши гру рукою з боку захисника Ібраїми Конате.
Статистичні підсумки та реванш на "Енфілді"
Ця поразка стала для "Ліверпуля" вже третьою в поточному розіграші турніру. Прикметно, що мерсисайдці вдруге в сезоні поступаються саме "Галатасараю" з ідентичним результатом 1:0 (перша невдача сталася на етапі основного раунду).
Ще одного фіаско "червоні" зазнали вдома від ПСВ (1:4).
Натомість стамбульці продовжують успішну серію, здобувши четверту перемогу поспіль у всіх турнірах.
Єдиною поразкою команди за останній час залишається програш "Ювентусу" (2:3) у додатковий час матчу-відповіді стикового раунду.
Матч-відповідь між командами відбудеться в Англії наступного тижня.
Поєдинок заплановано на середу, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
