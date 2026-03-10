ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Галатасарай" шокував Європу: швидкий гол залишив "Ліверпуль" без відповіді в ЛЧ

21:53 10.03.2026 Вт
2 хв
Це вже втретє за сезон - "Ліверпуль" знову наступає на ті ж граблі у єврокубках
aimg Катерина Урсатій
"Галатасарай" шокував Європу: швидкий гол залишив "Ліверпуль" без відповіді в ЛЧ Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)

"Ліверпуль" поступився "Галатасараю" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Стамбульський клуб вдруге за сезон здолав англійців, реалізувавши швидкий гол. Доля путівки у чвертьфінал вирішиться в Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат мачів.

Читайте також: Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt

Швидкий гол та впевнена оборона "левів"

Турецький колектив, який потрапив до цієї стадії через виснажливі стикові матчі проти "Ювентуса" (загальний рахунок 7:5), продемонстрував кращу готовність на старті зустрічі.

Вже на 7-й хвилині "Галатасарай" вийшов уперед.

Після подачі з кутового Маріо Леміна виграв позиційну боротьбу в центрі штрафного майданчика та влучним ударом головою з близької відстані відправив м'яч у сітку.

VAR проти мерсисайдців

У другій половині гри підопічні Арне Слота перехопили ініціативу та намагалися відігратися.

На 72-й хвилині англійцям вдалося забити гол, проте радість гостей була передчасною.

Після втручання системи VAR головний арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши гру рукою з боку захисника Ібраїми Конате.

Статистичні підсумки та реванш на "Енфілді"

Ця поразка стала для "Ліверпуля" вже третьою в поточному розіграші турніру. Прикметно, що мерсисайдці вдруге в сезоні поступаються саме "Галатасараю" з ідентичним результатом 1:0 (перша невдача сталася на етапі основного раунду).

Ще одного фіаско "червоні" зазнали вдома від ПСВ (1:4).

Натомість стамбульці продовжують успішну серію, здобувши четверту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Єдиною поразкою команди за останній час залишається програш "Ювентусу" (2:3) у додатковий час матчу-відповіді стикового раунду.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Англії наступного тижня.

Поєдинок заплановано на середу, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що рукавички Трубіна стали експонатом музею "Бенфіки".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком