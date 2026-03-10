ua en ru
Лига чемпионов шокирует результатами: фиаско "Ливерпуля" и невероятный камбэк "Барселоны"

23:55 10.03.2026 Вт
2 мин
Первый раунд Лиги чемпионов начался громко - сенсации уже здесь
aimg Екатерина Урсатий
Лига чемпионов шокирует результатами: фиаско "Ливерпуля" и невероятный камбэк "Барселоны" Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty Images)

Во вторник стартовал раунд плей-офф самого престижного еврокубка. Пока гранды АПЛ теряли очки, мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико" устроили настоящие голевые феерии, сняв вопрос о лидерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Читайте также: Ярмолюк возглавил рейтинг украинцев в Англии: свежие ценники от Transfermarkt

Турецкая стена для "мерсисайдцев" и драма на "Сент-Джеймс Парк"

Стамбульский "Галатасарай" сумел создать главную сенсацию вечера, минимально одолев "Ливерпуль".

Судьбу встречи решил быстрый гол Марио Лемина, который отличился уже на 7-й минуте. Англичане пытались отыграться, однако гол Конате во втором тайме отменили из-за игры рукой.

Таким образом, подопечные Слота продолжили неутешительную серию: "Ливерпуль" еще ни разу не побеждал этого соперника на его поле.

Параллельно в Ньюкасле местные "сороки" едва не удержали победу над "Барселоной".

После безголевого первого тайма Харви Барнс вывел хозяев вперед на 86-й минуте.

Спасителем каталонцев стал Ламин Ямаль - юный талант реализовал пенальти на шестой компенсированной минуте, установив окончательный паритет 1:1.

Разгромные победы фаворитов: 14 голов в двух матчах

Немецкая "Бавария" продемонстрировала тотальную доминацию в Бергамо.

Мюнхенцы отправили в ворота "Аталанты" шесть мячей. Дубль Майкла Олисе, а также точные удары Станишича, Гнабри, Джексона и Мусиалы превратили игру в формальность.

Хозяева ответили лишь "голом престижа" от Палашича в конце встречи.

Не менее убедительным был мадридский "Атлетико".

Команда Диего Симеоне фактически разбила "Тоттенхэм" еще до перерыва, забив четыре раза за 22 минуты.

Итоговый счет 5:2 в пользу "матрасников" делает шансы лондонцев на камбэк в ответном матче минимальными.

Результаты матчей 10 марта:

  • "Галатасарай" - "Ливерпуль" 1:0
  • "Аталанта" - "Бавария" 1:6
  • "Атлетико" - "Тоттенхэм" 5:2
  • "Ньюкасл" - "Барселона" 1:1

Анонс главной битвы среды

Уже сегодня, 11 марта, состоятся следующие четыре поединка 1/8 финала.

Центральным событием станет противостояние мадридского "Реала" и "Манчестер Сити".

Наставник "сливочных" Альваро Арбелоа уже подогрел интерес к игре, заявив, что подготовил специального "джокера", который должен стать ключевой фигурой в противостоянии с командой Гвардиолы.

Ранее мы писали, что перчатки Трубина стали экспонатом музея "Бенфики".

