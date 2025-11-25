Ліга чемпіонів повертається: розклад усіх матчів вівторка і коли грають українці

Хто з ким зіграє у вівторок

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом.

В одному з них зіграє португальська "Бенфіка", яка на виїзді протистоятиме нідерландському "Аяксу". Команда українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, яка програла всі чотири стартові поєдинки, гратиме з таким же невдахою. Це буде зустріч двох найгірших клубів поточного турніру – і хтось з них (а можливо й обидва – в разі нічиєї) нарешті отримає перші бали.

Також у цей час розпочнеться гра у Стамбулі, в якій місцевий "Галатасарай" прийме бельгійський "Юніон".

О 22-й годині стартують ще сім поєдинків.

Серйозний іспит чекає на азербайджанський "Карабах" українця Олексія Кащука: матч на виїзді проти чемпіона Італії – "Наполі".

Також у вечірньому слоті німецька "Боруссія" Д прийме іспанський "Вільярреал", норвезький "Буде-Глімт" – італійський "Ювентус", англійський "Манчестер Сіті" – леверкузенський "Байєр", французький "Марсель" – "Ньюкасл" з АПЛ, а чеська "Славія" – іспанський "Атлетік".

Центральним матчем дня, безумовно, стане протистояння в Лондоні. Клубний чемпіон світу – "Челсі" на "Стемпфорд Брідж" зустрінеться з іспанською "Барселоною". Наразі суперники мають рівні показники – по 7 очок після 4-х матчів і ведуть боротьбу за прямі путівки до 1/8 фіналу.

Розклад матчів 25 листопада

19:45

"Аякс" – "Бенфіка"

"Галатасарай" – "Юніон"

22:00

"Боруссія" Д – "Вільярреал"

"Буде-Глімт" – "Ювентус"

"Манчестер Сіті" – "Байєр"

"Марсель" – "Ньюкасл"

"Наполі" – "Карабах"

"Славія" – "Атлетік"

"Челсі" – "Барселона"

Турнірне становище

Учасники основного раунду турніру досягли екватору – зіграли рівно половину запланованих матчів.

На вершині турнірної таблиці з максимальною кількістю очок (12) перебувають три команди – німецька "Баварія", англійський "Арсенал" та італійський "Інтер".

За ними – "Манчестер Сіті" (10 очок). Далі – ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ліверпуль" та "Галатасарай", які мають по 9 балів. Це головні претенденти на прямі путівки до 1/8 фіналу, куди вийдуть вісім найкращих команд.

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.