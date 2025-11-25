RU

Лига чемпионов возвращается: расписание всех матчей вторника и когда играют украинцы

Фото: "Бенфика" Трубина и Судакова пока без единого балла (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрей Костенко

Пятый тур общего этапа Лиги чемпионов стартует 25 ноября матчами в девяти европейских городах. Два поединка пройдут с участием команд украинских легионеров.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Кто с кем сыграет во вторник

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени.

В одном из них сыграет португальская "Бенфика", которая на выезде будет противостоять нидерландскому "Аяксу". Команда украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, которая проиграла все четыре стартовых поединка, будет играть с таким же неудачником. Это будет встреча двух худших клубов текущего турнира - и кто-то из них (а возможно и оба - в случае ничьей) наконец-то получит первые баллы.

Также в это время начнется игра в Стамбуле, в которой местный "Галатасарай" примет бельгийский "Юнион".

В 22 часа стартуют еще семь поединков.

Серьезный экзамен ждет азербайджанский "Карабах" украинца Алексея Кащука: матч на выезде против чемпиона Италии - "Наполи".

Также в вечернем слоте немецкая "Боруссия" Д примет испанский "Вильярреал", норвежский "Буде-Глимт" - итальянский "Ювентус", английский "Манчестер Сити" - леверкузенский "Байер", французский "Марсель" - "Ньюкасл" из АПЛ, а чешская "Славия" - испанский "Атлетик".

Центральным матчем дня, безусловно, станет противостояние в Лондоне. Клубный чемпион мира - "Челси" на "Стэмпфорд Бридж" встретится с испанской "Барселоной". Сейчас соперники имеют равные показатели - по 7 очков после 4-х матчей и ведут борьбу за прямые путевки в 1/8 финала.

Расписание матчей 25 ноября

19:45

  • "Аякс" - "Бенфика"
  • "Галатасарай" - "Юнион"

22:00

  • "Боруссия" Д - "Вильярреал"
  • "Буде-Глимт" - "Ювентус"
  • "Манчестер Сити" - "Байер"
  • "Марсель" - "Ньюкасл"
  • "Наполи" - "Карабах"
  • "Славия" - "Атлетик"
  • "Челси" - "Барселона"

Турнирное положение

Участники основного раунда турнира достигли экватора - сыграли ровно половину запланированных матчей.

На вершине турнирной таблицы с максимальным количеством очков (12) находятся три команды - немецкая "Бавария", английский "Арсенал" и итальянский "Интер".

За ними - "Манчестер Сити" (10 очков). Далее - ПСЖ, "Ньюкасл", "Реал", "Ливерпуль" и "Галатасарай", которые имеют по 9 баллов. Это главные претенденты на прямые путевки в 1/8 финала, куда выйдут восемь лучших команд.

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы рассказали, как Яремчук показал класс в "Олимпиакосе" после травмы.

Также узнайте о тайной свадьбе звезды "Барселоны" с украинской моделью.

