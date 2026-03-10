Ліга чемпіонів повертається: повний розклад перших матчів 1/8 фіналу та де дивитися

Сьогодні, 10 березня, розпочинається основна стадія плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У межах перших матчів 1/8 фіналу заплановано одразу чотири поєдинки, які пройдуть на полях Туреччини, Іспанії, Італії та Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Ранній старт у Стамбулі

Відкривати ігровий день випало "Галатасараю" та "Ліверпулю". Турецький гранд прийматиме команду Арне Слота на "Рамс Парк". На відміну від решти зустрічей, цей матч розпочнеться раніше – о 19:45 за київським часом.

Інші три поєдинки стартують у традиційний для Ліги чемпіонів час – о 22:00.

Найбільшу увагу вболівальників та експертів прикуто до протистояння на "Сент-Джеймс Парк", де "Ньюкасл" прийматиме "Барселону". Саме цей матч вважається центральним у сьогоднішній програмі, адже амбітний англійський клуб спробує дати бій одному з головних претендентів на титул.

Паралельно у Мадриді на стадіоні "Метрополітано" підопічні Дієго Сімеоне з "Атлетіко" випробують на міцність лондонський "Тоттенхем". Ще одна цікава дуель відбудеться в Бергамо: італійська "Аталанта" спробує створити проблеми для мюнхенської "Баварії".

Повний розклад матчів 10 березня:

19:45. "Галатасарай" – "Ліверпуль"

22:00. "Атлетіко" – "Тоттенхем"

22:00. "Аталанта" – "Баварія"

22:00. "Ньюкасл" – "Барселона"

"Галатасарай" – "Ліверпуль"

Стамбульський клуб вийшов до 1/8 фіналу вперше за 12 років і налаштований рішуче. Головна зброя "левів" – Віктор Осімхен, чий гол уже приносив їм перемогу над "червоними" на груповому етапі (1:0).

Статистика на боці господарів: у трьох матчах проти "Ліверпуля" в Стамбулі вони жодного разу не програли. Натомість англійці традиційно важко грають у Туреччині, маючи лише одну перемогу в семи гостевих зустрічах.

"Аталанта" – "Баварія"

"Баварія" їде в гості до "Аталанти", маючи колосальний досвід на стадії 1/8 фіналу (13 успішних проходів з 14-ти). Проте італійці – вкрай незручний суперник для німців: бергамці виграли 7 з 13-ти матчів проти представників Бундесліги.

Особлива увага уболівальників – до Гаррі Кейна. Англійцю залишилося всього два голи до ювілейної позначки "50" у ЛЧ, і він може стати першим представником своєї країни, кому підкориться цей рекорд.

"Ньюкасл" – "Барселона"

"Ньюкасл" приймає "Барселону" в матчі, який багато хто вважає головною подією вівторка. Каталонці мають серію з чотирьох перемог над "сороками", але англійський клуб традиційно потужно грає вдома у плей-офф (лише 2 поразки у 32-х іграх).

Цей вечір може стати історичним для Ламіна Ямаля: у віці 18 років він може стати наймолодшим гравцем, який провів 30 матчів у Лізі чемпіонів.

"Атлетіко" – "Тоттенхем"

Протистояння "Атлетіко" та "Тоттенхема" сповнене внутрішніх сюжетів. Головний – повернення Конора Галлахера, який лише в січні перейшов до Лондона саме з мадридського клубу. Цікавою буде і дуель мадридця Клемана Лангле проти колишніх партнерів.

"Матрацники" зазвичай успішно проходять англійців у плей-офф (10 з 14-ти випадків). А от "шпори" ще жодного разу не перемагали іспанські клуби на стадії ігор на виліт.

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.