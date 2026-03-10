ua en ru
Лига чемпионов возвращается: полное расписание первых матчей 1/8 финала и где смотреть

13:11 10.03.2026 Вт
3 мин
В главном европейском турнире стартуют битвы за выход в четвертьфинал
aimg Андрей Костенко
Лига чемпионов возвращается: полное расписание первых матчей 1/8 финала и где смотреть Сегодня в ЛЧ - четыре поединка (фото: Getty Images)

Сегодня, 10 марта, начинается основная стадия плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. В рамках первых матчей 1/8 финала запланировано сразу четыре поединка, которые пройдут на полях Турции, Испании, Италии и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Читайте также: Ярмолюк возглавил рейтинг украинцев в Англии: свежие ценники от Transfermarkt

Ранний старт в Стамбуле

Открывать игровой день выпало "Галатасараю" и "Ливерпулю". Турецкий гранд будет принимать команду Арне Слота на "Рамс Парк". В отличие от остальных встреч, этот матч начнется раньше - в 19:45 по киевскому времени.

Остальные три поединка стартуют в традиционное для Лиги чемпионов время - в 22:00.

Наибольшее внимание болельщиков и экспертов приковано к противостоянию на "Сент-Джеймс Парк", где "Ньюкасл" будет принимать "Барселону". Именно этот матч считается центральным в сегодняшней программе, ведь амбициозный английский клуб попытается дать бой одному из главных претендентов на титул.

Параллельно в Мадриде на стадионе "Метрополитано" подопечные Диего Симеоне из "Атлетико" испытают на прочность лондонский "Тоттенхэм". Еще одна интересная дуэль состоится в Бергамо: итальянская "Аталанта" попытается создать проблемы для мюнхенской "Баварии".

Полное расписание матчей 10 марта:

  • 19:45. "Галатасарай" - "Ливерпуль"
  • 22:00. "Атлетико" - "Тоттенхэм"
  • 22:00. "Аталанта" - "Бавария"
  • 22:00. "Ньюкасл" - "Барселона"

Лига чемпионов возвращается: полное расписание первых матчей 1/8 финала и где смотреть

"Галатасарай" - "Ливерпуль"

Стамбульский клуб вышел в 1/8 финала впервые за 12 лет и настроен решительно. Главное оружие "львов" - Виктор Осимхен, чей гол уже приносил им победу над "красными" на групповом этапе (1:0).

Статистика на стороне хозяев: в трех матчах против "Ливерпуля" в Стамбуле они ни разу не проиграли. Зато англичане традиционно тяжело играют в Турции, имея лишь одну победу в семи гостевых встречах.

"Аталанта" - "Бавария"

"Бавария" едет в гости к "Аталанте", имея колоссальный опыт на стадии 1/8 финала (13 успешных проходов из 14-ти). Однако итальянцы - крайне неудобный соперник для немцев: бергамцы выиграли 7 из 13-ти матчей против представителей Бундеслиги.

Особое внимание болельщиков - к Гарри Кейну. Англичанину осталось всего два гола до юбилейной отметки "50" в ЛЧ, и он может стать первым представителем своей страны, кому покорится этот рекорд.

"Ньюкасл" - "Барселона"

"Ньюкасл" принимает "Барселону" в матче, который многие считают главным событием вторника. Каталонцы имеют серию из четырех побед над "сороками", но английский клуб традиционно мощно играет дома в плей-офф (всего 2 поражения в 32-х играх).

Этот вечер может стать историческим для Ламина Ямаля: в возрасте 18 лет он может стать самым молодым игроком, который провел 30 матчей в Лиге чемпионов.

"Атлетико" - "Тоттенхэм"

Противостояние "Атлетико" и "Тоттенхэма" полно внутренних сюжетов. Главный - возвращение Конора Галлахера, который только в январе перешел в Лондон именно из мадридского клуба. Интересной будет и дуэль мадридца Клемана Лангле против бывших партнеров.

"Матрасники" обычно успешно проходят англичан в плей-офф (10 из 14-ти случаев). А вот "шпоры" еще ни разу не побеждали испанские клубы на стадии игр на вылет.

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы писали, что перчатки Трубина стали экспонатом музея "Бенфики".

