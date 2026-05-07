ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Лід плавився: Україна та Казахстан видали суперматч із драматичною розв'язкою на ЧС-2026 з хокею

19:46 07.05.2026 Чт
3 хв
Долю путівки до найвищого дивізіону визначила серія булітів після драматичних "гойдалок" в основний час
aimg Андрій Костенко
Лід плавився: Україна та Казахстан видали суперматч із драматичною розв'язкою на ЧС-2026 з хокею Україна зберігає шанси на еліту (фото: ФХУ)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Збірна України провела свій найскладніший та найемоційніший поєдинок на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A. Зустріч проти лідера турнірної таблиці - Казахстану перетворилася на справжній трилер із вісьмома закинутими шайбами та розв'язкою у серії післяматчевих кидків.

Про перебіг гри – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Український хокейний гранд може покинути межі країни: "Сокіл" націлився на закордонну лігу

Чемпіонат світу з хокею-2026. Дивізіон 1A

Україна – Казахстан – 4:5, за булітами (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби України: Денискін, Мережко, Пересунько, Фадєєв

Розклади до матчу

Обидві команди підійшли до очної зустрічі у статусі лідерів першості. Казахстан йшов першим (9 очок), Україна – другою (6 балів).

Наші суперники здобули дві впевнені перемоги у перших турах - у поєдинках проти Литви (4:1) та Японії (6:0). Проблеми у них виникли у третьому турі – в грі з поляками. Казахстанці поступалися протягом поєдинку і лише у третьому періоді зуміли дотиснути господарів змагань – 3:2.

Україна стартувала з поразки від Польщі (2:3). Однак, після цього перемогла Литву (2:1) та Францію (3:2).

Для потрапляння до топ-2 турнірної таблиці, що дозволяє підвищиться в класі, Україні бажано було здобувати у сьогоднішній грі залікові бали. Казахстану ж перемога дозволяла достроково здобути путівку до Топ-дивізіону, звідки команда вилетіла минулого року.

Як пройшла гра

Початок зустрічі виявився непростим для українців. На 13-й хвилині помилка капітана Ігоря Мережка призвела до пропущеної шайби. Проте вже на старті другого періоду Україна відповіла блискавично: лише 11 секунд знадобилося Андрію Денискіну, щоб зрівняти рахунок після передачі того ж таки Мережка.

Середина матчу стала випробуванням на міцність. Казахстан за дві хвилини оформив два голи, забезпечивши собі комфортну перевагу – 3:1. Втім, "синьо-жовті" продемонстрували характер. Спершу Мережко реалізував більшість, а за 20 секунд до кінця другого періоду Олександр Пересунько ефектним кидком у "дев'ятку" відновив паритет – 3:3.

У заключній двадцятихвилинці Україна вперше вийшла вперед завдяки дальньому кидку Євгена Фадєєва, але втримати перевагу не вдалося – суперники миттєво зрівняли рахунок. Основний час та овертайм завершилися нічиєю – 4:4. А в лотереї післяматчевих булітів влучнішими виявилися казахстанці.

Турнірні розклади: битва за топ-2 триває

Казахстан завдяки перемозі над Україною набрав 11 очок – цей результат гарантував команді дострокову перемогу в дивізіоні.

Україна, попри поразку в серії булітів, здобула надважливе одне очко, яке дозволяє продовжувати боротьбу за вихід в еліту. Наразі наша збірна ділить другу сходинку із Францією, маючи по 7 залікових балів.

Загалом за другу путівку в еліту математично борються чотири збірні (всі, окрім Литви).

Турнірна таблиця:

  1. Казахстан – 11 очок (4 матчі)
  2. Україна – 7 (4)
  3. Франція – 7 (4)
  4. Польща – 4 (3)
  5. Японія – 2 (3)
  6. Литва – 2 (4)

Доля другої путівки вирішиться у заключному турі, який відбудеться у п'ятницю, 8 травня. Україна зійдеться у поєдинку з Японією (початок – о 17:00 за Києвом), де нашим хокеїстам необхідна лише перемога, щоб не залежати від результатів інших матчів.

Раніше ми розповіли, як жіноча збірна України з хокею завершила ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чемпіонат світу з хокею Хокей
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту