Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук похрестили сина та вперше розкрили його ім'я (фото)

У родині відомої телеведучої Лесі Нікітюк відбулася знакова подія - разом з коханим-військовим Дмитром Бабчуком вона охрестила сина. Вперше стало відомо й ім'я хлопчика.

Яким було хрещення та яке ім'я дали малюку, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Як Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук охрестили сина

Військовий опублікував серію зворушливих фото з хрещення малюка, на яких позував з телеведучою в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Для особливої церемонії вони обрали стильні наряди. Так, Леся вдягла довгу атласну сукню світлого кольору, а Дмитро лаконічний сірий костюм.

"Днями в нашій родині відбулося світле свято. Ми похрестили нашого сина. Ми дуже готувалися до цієї події, бо особисто для мене це велике таїнство та відповідальність", - прокоментувала Леся в сториз.

Нікітюк похрестила сина (фото: instagram.com/special_my_profession)

Вона також додала, що в цей день мав бути дощ, сталося чудо, яке додало особливої атмосфери святу.

"Було максимально сонячне світло", - зазначила вона.

В якій атмосфері хрестили сина ведучої "Хто зверху" (скриншоти)

Як Нікітюк та Бабчук назвали сина

Тривалий час пара інтригувала публіку, приховуючи ім'я малюка. Вперше після народження хлопчика нарешті стало відомо, як батьки назвали первістка. Тут теж не обійшлося без притаманних парі жартів.

Так, військовий згадав родинну традицію називати дітей лише двома іменами - Михайло та Дмитро. Проте зрештою пара відійшла від цього правила. Хлопчику дали ім'я Оскар!

"До 7-го коліна, всіх чоловіків в моїй родині називали лише двома іменами, Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, Дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро, відповідно сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович", - поділився він.

Як Нікітюк назвала сина (фото: instagram.com/special_my_profession)

Що відомо про стосунки Лесі та Дмитра

Вони вперше розповіли про своє кохання восени 2024 року. Тоді ведуча вже була при надії. 15 червня вона вперше стала мамою.

Зірка до останнього приховувала вагітність у таємниці, майстерно маскуючи округлий животик за стильними нарядами.

У січні 2025 року 29-річний військовослужбовець зробив пропозицію коханій. Поки невідомо, чи вони вже уклали офіційний шлюб.