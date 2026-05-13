LELÈKA зізналася, як опинилася у психлікарні в Німеччині: "Був депресивний розлад"

LELÈKA, яка 14 травня представить Україну на "Євробаченні-2026" з піснею "Ridnym", поділилася особистою історією про загострення депресивного розладу. Через погіршення стану у 2022 році вона добровільно відправилася на лікування в психіатричну лікарню в Німеччині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це артистка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

Як LELÈKA потрапила до психлікарні

Артистка на початку повномасштабного вторгнення була в Німеччині. Вона активно допомагала іншим і постійно переживала за Україну та родину, яка перебувала поблизу лінії фронту.

"Я без стопів то перекладала, то селила людей. Ну і родина, батьки, всі, тобто це близько до лінії фронту. Це розриває душу. Я навіть досі не можу уявити, як це людям, які тут (в Україні - ред.) були. І ти не можеш собі пробачити, що ти зараз не там", - поділилася вона.

Усе це зрештою наклалося на попередні внутрішні кризи та призвело до глибокого депресивного розладу у 2022 році.

"Насправді в мене було декілька фаз ще до цього. Вони були спричинені моєї цими паттернами внутрішніми, бо я постійно в якихось кривозових ситуаціях доводила себе до само руйнування. А тут такі обсяги... Це був важкий депресивний епізод", - розповіла вона.

LELÈKA про ментальне здоров'я (скриншот)

Психлікарня - найпрекрасніше рішення

Артистка ухвалила рішення звернутися по допомогу. Певний час вона пробула на лікуванні.

"Це було найпрекрасніше рішення. Дуже страшно ухвалити це рішення. Взагалі усвідомити, що тобі може бути потрібна допомога. Дуже часто з психічними захворюваннями звертаються за допомогою, коли вже пізно. Чим далі ти терпиш і думаєш, що сам вивезеш, тим важче буде виходити", - зазначила вона.

Зірка дала зрозуміти, що психіатричні лікарні в Німеччині працюють добре.

"Туди можна навіть з виснаженням піти. У відкритих відділеннях, де була я, є люди з психічними захворюваннями, коли ти за себе повністю відповідаєш. Ти можеш виходити, залишати клініку, їздити додому, але тобі потрібна ця підтримка", - поділилася вона.

Співачка наголосила, шо була рада там опинитися і закликала не боятися звератися по допомогу.

"Психіатрична лікарня не для божевільних, а для лікування психічних захворювань. І вони лікуються", - підсумувала вона.