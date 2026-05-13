LELÈKA призналась, как оказалась в психбольнице в Германии: "Было депрессивное расстройство"

20:49 13.05.2026 Ср
Артистка раскрыла подробности лечения и объяснила, почему не стоит бояться обращаться за помощью
LELÈKA рассказала о пережитом депрессивном расстройстве (фото: instagram.com/leleka_music)
LELÈKA, которая 14 мая представит Украину на "Евровидении-2026" с песней "Ridnym", поделилась личной историей об обострении депрессивного расстройства. Из-за ухудшения состояния в 2022 году она добровольно отправилась на лечение в психиатрическую больницу в Германии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Как LELÈKA попала в психбольницу

Артистка в начале полномасштабного вторжения была в Германии. Она активно помогала другим и постоянно переживала за Украину и семью, которая находилась вблизи линии фронта.

"Я без стопов то переводила, то селила людей. Ну и семья, родители, все, то есть это близко к линии фронта. Это разрывает душу. Я даже до сих пор не могу представить, как это людям, которые здесь (в Украине - ред.) были. И ты не можешь себе простить, что ты сейчас не там", - поделилась она.

Все это в конце концов наложилось на предыдущие внутренние кризисы и привело к глубокому депрессивному расстройству в 2022 году.

"На самом деле у меня было несколько фаз еще до этого. Они были вызваны моей этими внутренними паттернами, потому что я постоянно в каких-то кризисных ситуациях доводила себя до саморазрушения. А тут такие объемы... Это был тяжелый депрессивный эпизод", - рассказала она.

LELÈKA о ментальном здоровье (скриншот)

Психбольница - самое прекрасное решение

Артистка приняла решение обратиться за помощью. Некоторое время она пробыла на лечении.

"Это было самое прекрасное решение. Очень страшно принять это решение. Вообще осознать, что тебе может быть нужна помощь. Очень часто с психическими заболеваниями обращаются за помощью, когда уже поздно. Чем дальше ты терпишь и думаешь, что сам вывезешь, тем тяжелее будет выходить", - отметила она.

Звезда дала понять, что психиатрические больницы в Германии работают хорошо.

"Туда можно даже с истощением пойти. В открытых отделениях, где была я, есть люди с психическими заболеваниями, когда ты за себя полностью отвечаешь. Ты можешь выходить, покидать клинику, ездить домой, но тебе нужна эта поддержка", - поделилась она.

Певица подчеркнула, что была рада там оказаться и призвала не бояться обращаться за помощью.

"Психиатрическая больница не для сумасшедших, а для лечения психических заболеваний. И они лечатся", - подытожила она.

